Консерваторы предлагают на пост главы Комитета Сейма по иностранным делам Лайму Андрикене

Фракция Союза отечества - Литовских христианских демократов (СО - ЛХД, консерваторов) предлагает на должность председателя Комитета по иностранным делам (КИД) Сейма Литвы подписанта Акта о восстановлении независимости Литвы Лайму Андрикене.

За ее кандидатуру проголосовали 25 членов фракции. В голосовании участвовали 44 консерваторов.

Нового главу комитета назначат после того, как его прежний глава Жигимантас Павилёнис по призыву фракции покинул пост.

Это было сделано после критики Павилёниса в адрес правительства из-за того, что не удалось остановить транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву, невзирая на вступившие в силу санкции США для этого белорусского предприятия.

Андрикене работает в Сейме четвертый срок полномочий. Она была европарламентарием, а в 1996–1998 годах была министром по европейским делам.

Ее кандидатуру еще должен одобрить КИД, окончательное решение будет принято Сеймом.

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