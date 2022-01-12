За ее кандидатуру проголосовали 25 членов фракции. В голосовании участвовали 44 консерваторов.
Нового главу комитета назначат после того, как его прежний глава Жигимантас Павилёнис по призыву фракции покинул пост.
Это было сделано после критики Павилёниса в адрес правительства из-за того, что не удалось остановить транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву, невзирая на вступившие в силу санкции США для этого белорусского предприятия.
Андрикене работает в Сейме четвертый срок полномочий. Она была европарламентарием, а в 1996–1998 годах была министром по европейским делам.
Ее кандидатуру еще должен одобрить КИД, окончательное решение будет принято Сеймом.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!