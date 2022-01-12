Глава МВД Литвы: с изменением ситуации на границе вновь будет введен режим ЧП

Если ситуация на белорусской границе изменится, оперативно будет вновь введен режим чрезвычайного положения (ЧП), заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"Решено, что мы на правильном пути, поэтому чрезвычайное положение продлеваться не будет. Есть соглашение о том, что если ситуация изменится, мы оперативно соберем и реактивируем режим чрезвычайного положения", — заявила в среду журналистам в Сейме Агне Билотайте.

Чрезвычайное положение, введенное 10 ноября, продлится до полуночи 14 января.

В среду Сейм рассматривает предложение правительства о продлении патрулирования военных на границе с Беларусью еще на три месяца - до 13 мая.

"Мы действительно оцениваем ситуацию, готовность все время на высшем уровне, будем ее сохранять. Военные обязательно будут участвовать с дополнительными полномочиями и охрана границы точно будет на максимальном уровне", — сказала Билотайте.

В случае ЧП военнослужащие на границе, как и пограничники, имеют право давать обязательные указания, проводить личный досмотр и задерживать подозреваемых и тому подобное.

По данным правительства Литвы, в настоящее время для оказания помощи Службе охраны госграницы Литвы в выполнении ее пограничных функций задействовано более тысячи военнослужащих.

По данным пограничников, в прошлом году в Литву попало более 4,2 нелегальных мигрантов, еще 8,1 тыс. развернули на границе.

Литва и другие западные страны обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

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