Министры обсудят актуальные вопросы безопасности и обороны, а также решения, необходимые в связи с ухудшением ситуации в сфере европейской безопасности, в особенности с учетом концентрации на украинской границе десятков тысяч российских военных.

Большое внимание будет уделяться поддержке Украины со стороны ЕС, вопросам укрепления военного сектора этой страны, сообщило министерство.

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Страны Запада обеспокоены концентрацией российских вооруженных сил на границе с Украиной и обвиняют Москву в планах вторжения в страну этой зимой.

В Бресте также планируются дискуссии министров с генеральным секретарем НАТО и заместителем генсекретаря ООН о влиянии частных военных компаний, особенно российских, на эффективность военных миссий и операций как в Африке, так и в Восточной Украине.

Министры обороны проведут общую сессию с министрами по иностранным делам стран ЕС, обсудят содержание готовящегося Стратегического компаса сообщества.

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