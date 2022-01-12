В Паневежском районе в ДТП погибли два человека

Во вторник поздно вечером из-за жуткого ДТП было парализовано движение на дороге Паневежис-Крекенава.

По предварительным данным, в 21 ч., у поворота на Упите произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota и Renault. В одном автомобиле ехали три человека, в другом - один.

Очевидец, проезжавший мимо места ДТП рассказал, что запчасти автомобилей валялись в 50 м от места столкновения. Автомобили были серьезно повреждены. В течение некоторого времени движение на этом участке было остановлено.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал о гибели двоих человек.

По словам пожарных-спасателей, еще два человека получили различные травмы. Одного пострадавшего освободили из машины без помощи пожарных, другого освободили пожарные-спасатели.

По данным полиции, в ДТП погибли ехавшие в Renault Espace мужчина(1972 г.р.) и женщина (1994 г.р.).

Мужчину (1994 г.р.) из Renault Espace и водителя (личность устанавливается) Toyota Prius в тяжелом состоянии увезли в больницу.

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