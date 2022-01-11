Вице-министр рассказала о переменах в вопросах тестирования, изоляции и масок

В Литве распространяется штамм "омикрон", поэтому вице-министр Аушра Билотене-Мотеюнене призвала жителей, если они почувствовали симптомы болезни, сразу же сделать быстрый тест, это, по ее словам, наилучший способ не заразить других людей. Она упомянула, что рекомендуется сменить маски на респираторы и будет сокращен срок изоляции. Порядок изоляции изменится с 15 января.

"У простуды и "омикрона" симптомы похожи. Это может быть температура в течение нескольких дней, насморк, боль в горле, головная боль. Если появились симптомы, начните с теста. Если под рукой нет быстрого теста, поезжайте в мобильный пункт", – сказала вице-министр, заметив, что всем дома стоит иметь быстрые тесты.

"В таком случае мы будем знать, обращаться в врачу по телефону или идти на консультацию. Болезнь сильно не распространится, если мы будем беречь себя и других. "Омикрон" отличается высокой заразностью. Если у нас дома есть тест, делаем его, потом сообщаем и изолируемся, это наилучший способ не заразить других", – заметила Билотене-Мотеюнене.

Сейчас в мобильных пунктах ежедневно делают 19 000 ПЦР-тестов, масштабы тестирования можно увеличить до 35 000.

Совет экспертов по здравоохранению во вторник выступил с идеей признавать результат быстрого теста на антигены, тогда, если такой тест даст положительный результат, не надо будет делать ПЦР-тест.

"Об этом говорили, но должна быть ясность, когда фиксируются показания быстрого теста. Быстрые тесты обычно люди используют дома, ими пользуются и в школах. Если у одного члена семьи установили болезнь с помощью ПЦР-теста, а у других были положительные результаты быстрых тестов, то такой вопрос можем решать. Это больше технические вопросы. Но широко их вряд ли целесообразно применять", – сказала вице-министр.

Кроме того, европейский ковид-сертификат могут получить лишь те переболевшие, кто сдал ПЦР и получил положительный результат. Бесплатно ПЦР-тесты делают всем, у кого есть симптомы или у кого был контакт с больным. Кроме того, бесплатно этот тест могут сдать путешественники, которые хотят сократить срок изоляции.

Эпидемиолог Юргита Пакалнишкене сказала, что время изоляции планируют сокращать как для контактировавших с больными, так и для тех, кто болеет бессимптомной формой.

Кроме того, изоляцию планируют назначать только тем, кто находится в группе самого большого риска – живет с больным. Новый срок изоляции - 7 дней, вступит в силу с пятницы.

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