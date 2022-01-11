В списках призывников оказался предприниматель Рокас Галвонас: я этого не ожидал

На прошлой неделе в Литве было обнародованы списки призывников на этот год. Не у всех попавших в список это вызывает приятные эмоции. В списке оказался и 22-летний известный предприниматель Рокас Галвонас. Он не скрывает смятения – если ему придется идти в армию, это ударит не только по его бизнесу, но и по работникам его компании.

Оказывается, фамилия Рокаса появляется в списках второй год подряд. В прошлом он объяснил комиссии, почему не может служить и ему дали отсрочку. Он надеялся, что в этом году не попадет в список.

"Я не ожидал этого", – сказал собеседник.

"Ситуация простая. Поскольку я этого не ожидал, думал, что шутка, поэтому, когда мне позвонили, начал смеяться. Но выяснилось, что это не шутка, напротив, меня еще отчитали, что я за год не подготовился к службе.

Я просил отсрочку до 2025 года, информировал об обязательствах: кредитах, бизнесе, работниках. Меня ситуация удивила", – сказал Delfi Галвонас.

Он надеется, что удастся все уладить.

"Я понимаю, что законы одинаковые для всех, все нормально, так и должно быть. Но в прошлом году я все воспринял нормально, а в этом разозлился. Я развиваю бизнес, создаю рабочие места, я информировал об этом, странно, что все начинается сначала. Надеюсь, как-то удастся уладить и на этот раз. Подадим заявление, мой юрист готовит документы, надеюсь, все будет хорошо. Но я не могу служить. Это невозможно. Основная причина - мой бизнес, если бы не он, думаю, это было бы интересным опытом, но сейчас не могу бросить то, над чем столько работал. Весь бизнес держится на мне. Roko virtuvė - это я. Именно я - рекламное лицо, и повар, если надо, убираю, работаю официантом,. Что будет, если я на год исчезну? Это огромные убытки. Это нереально. Я столько лет создавал бизнес... Я бы потерял его", – сказал Галвонас.

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