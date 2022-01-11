Руководство Литвы выражает соболезнования в связи с кончиной "настоящего европейца" Давида Сассоли

Официальные лица Литвы во вторник выразили соболезнования по поводу кончины председателя Европарламента (ЕП) Давида Сассоли, назвав политика "настоящим европейцем".

Президент Гитанас Науседа заявил, что мы потеряли неординарную личность, настоящего лидера европейских и демократических ценностей.

"Меня и всех жителей Литвы огорчило известие об этой тяжелой утрате. Я с теплотой вспоминаю наши встречи и его визит в Литву летом прошлого года. Д. Сассоли был настоящим европейцем, защищавшим демократические ценности. Мы всегда будем помнить его усилия и преданность в деле создания более эффективного, близкого гражданам и безопасного Евросоюза", - говорится в соболезнованиях президента.

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Премьер Ингрида Шимоните отметила, что председатель Европарламента навсегда запомнится как "борец за сильный, устойчивый и основанный на ценностях Евросоюз".

"Его непрестанные усилия по созданию действенных и современных ведомств ЕС вдохновят многих из нас продолжать его важную работу. С теплотой вспоминаю наши встречи с Д. Сассоли. Я и мои соотечественники всегда будут помнить его слова поддержки, когда наша страна столкнулась с множеством вызовов - от проблем безопасности до инструментализации миграции у восточных границ ЕС", - в соболезнованиях отметила она.

В Сейме память Д. Сассоли почтили минутой молчания.

Д. Сассоли умер в больнице в Италии во вторник. Ему было 65 лет. Он тяжело болел и с 26 декабря находился в больнице.

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