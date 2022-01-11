В Шилутском районе началось наводнение, жители в ужасе

В эти дни жители Шилутского района переживают не самый приятный период. Из-за наводнения затоплена почти сотня усадеб, жители понесли огромный ущерб. Такого серьезного наводнения в районе не было уже давно.

Внимание СМИ к Шилутскому району обратилось в минувшую пятницу, когда член местного горсовета Лияна Ягинтавичене в Facebook поделилась захватывающими дух фотографиями. Первая запись была сделана в темное время суток, на фото видно, как женщина бредет по высокой воде.

Potvynis Šilutės rajone Foto: Facebook

Potvynis Šilutės rajone Foto: Facebook

В другой записи Ягинтавичене поделилась информацией о деревне Жалгиряй, жители которой больше всего пострадали от наводнения. Член горсовета навестила пострадавших и написала в Facebook: "Спасение утопающих – дело рук самих утопающих! Сегодня весь день общалась с жителями затопленной деревни Жальгиряй. Одни в страшном стрессе, другие потеряли терпение и бегут из своих домов, третьи – пытаются не утратить оптимизма, улыбаются, у четвертых уже не хватает слов, чтобы выразить накопившиеся чувства. Дома затоплены, скоро вода затопит и кровати".

Ягинтавичене сказала Delfi, что жители деревни сказали ей, что такого наводнения им еще не приходилось видеть.

"Дома уничтожены, стены и полы отошли, двери разбухли, мебель о бытовая техника промокли насквозь. У некоторых в домах стоит 50 см воды", - сказала член горсовета.

Были случаи, когда жители попадали в ямы и оказывались по шею в воде. С понедельника жителям стали оказывать помощь.

В Шилутском районе наводнение - не новость. Они здесь повторяются каждый год, особенно весной, в последнее время часто наводнения фиксируются и зимой.

Potvynis Šilutės rajone Foto: Facebook

Глава администрации муниципалитета Шилутского района Виргилиюс Позингис сказал, что в этом году наводнение, вероятно, началось из-за температурных колебаний, вода замерзла и не успела вытечь через отводы, а потом снова началась оттепель.

Мэр Витаутас Лауринайтис сказал, что самая большая проблема - скопление льда в реке Атмата. Он не исключает, что если ситуация не улучшится, обратятся за помощью к армии и попросят взорвать лед.

"Если скопление льда убрать, вода уйдет в Куршский залив, наводнение прекратится. У нас нет ледохода. Если прогноз подтвердится, и уровень воды спадет, то ничего. Если нет, тогда обратимся к обороне, уже приходилось взрывать лед. Но пока в этом нет необходимости, наблюдается стабилизация", – сказал мэр.

Potvynis Šilutės rajone Foto: Facebook

Правда, жители считают, что виной всему не только лет. Ягинтавичене

в Facebook писала, что жители считают причиной наводнения не лед, а новую инфраструктуру.

По словам жителей, на новой дороге Шилуте-Русне сделали слишком мало труб для отвода воды, с южной стороны реки Шиша оставили мало места для стока талых вод.

Позингис сказал BNS, что в районе затоплены 90 усадеб, затоплены некоторые дороги, самое тяжелое положение – в деревне Жальгиряй. Местами затоплена и дорога за эстакадой Шилуте-Русне, уровень воды достигает 50 см, но проехать пока по этой дороге можно.

Муниципалитет надеется на улучшение ситуации.

"Вопрос объявления экстремальной ситуации решается с Клайпедой и Вильнюсом, но не это главное, в любом случае важно оказать помощь жителям, усадьбы которых затоплены. Мы поддерживаем с ними связь", – сказал Позингис.

Несколько жителей уже эвакуированы, им было куда уехать. Если потребуется эвакуировать других жителей, муниципалитет предусмотрел помещения для их размещения. Некоторым жителям резиновые рыболовные штаны, чтобы они могли ходить по затопленным территориям. Если потребуется, жителям организуют возможность купить еду.

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