Реакция премьер-министра на накал страстей в парламенте: я не девушка по вызову

Высказывание депутата Литовского союза крестьян и зеленых Дайнюса Гайжаускаса вызвало жесткую реакцию премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните.

"Крестьянин" Кястутис Мажейка на парламентском заседании попросил снять с повестки все вопросы, которые были представлены, на что премьер ответила - если это сделать, после введения карантина людям нельзя будет платить за простой. На это высказывание отреагировал "крестьянин" Гайжаускас.

"Я услышал очень важные аргументы, почему поправки представлены сейчас на продленной сессии. Премьер сказала, что, скорее всего, готовятся к карантину. Люди постоянно спрашивают, точно ли будет карантин. Премьер встала и повторила это. В таком случае надо информировать общество, или попросите на сегодня время и представьте планы", – сказал Шимоните Гайжаускас.

"Не машите руками, я к вам обращаюсь, премьер, смотрите на меня. Я сейчас к вам и обращаюсь. Если вы не готовитесь к карантину, наверное, он - второй вариант, на случай, если не удастся ввести режим чрезвычайной ситуации, не будет и прямых выборов мэра. Верно? Так объясните, пройдите к трибуне, ведь вы - представитель исполнительной власти. Пожалуйста, отчитайтесь перед парламентом. Спасибо", – продолжил он, повысив голос.

Премьер встала у трибуны и начала свою речь со слов: "Я не девочка по вызову".

"Уважаемый коллега. Я - представитель исполнительной власти, но не девочка по вызову", – сказала она, и ее словам вызвали аплодисменты.

"Далее. Как известно, правительство не предлагает продлить режим ЧС. Ко мне еще есть вопросы в связи с правительством? Карантин будет объявлен, если в реанимации будет заполнено такое количество мест, которое еще даст возможность предоставлять экстренную помощь. Это число названо осенью. Это 240 коек в реанимации, сейчас занято 90", – сказала Шимоните.

Премьер заметила, что не может обещать, что такое количество коек не будет заполнено в ближайший месяц.

"Поэтому я не могу дать голову вам на отсечение, обещая, что это не произойдет в течение месяца, несмотря на то, что вы, наверное, можете это сделать профессионально. Поэтому у меня должны быть те инструменты, которые могут понадобиться правительству, если придется принять это решение", – сказала Шимоните.

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