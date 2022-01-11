Пожарные-спасатели в Вильнюсе вытащили из Нерис мужчину

ru.DELFI.lt

11 января, в 7.48 ч., пожарным-спасателям сообщили о том, что в Вильнюсе, в реке Нерис плывет человек.

Пожарные-спасатели вытащили мужчину из реки около парка Вингис. Его передали в руки врачей. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!