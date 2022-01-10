Поддержка Украины в оборонной сфере со стороны Литвы увеличится

Литва усилит оборонную поддержку Украины – повысит количество военных инструкторов, передаст как летальное, так и нелетальное оборудование, сообщил после заседания Госсовета по обороне Литвы министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Ввиду серьезных вызовов безопасности, стоящих перед Украиной, мы намерены поддержать ее реальными практическими мерами, в том числе увеличить количество инструкторов в нашей военной учебной миссии, оказать некоторую материальную помощь, как летальную, так и нелетальную, а также гуманитарную помощь, например, в виде продолжения лечения и реабилитации украинских военнослужащих в Литве", - сказал в понедельник Анушаускас.

По словам министра, в ближайшее время Литва передаст Украине термовизоры, в связи с этим готовится соответствующий проект постановления правительства.

"В настоящее время мы планируем передать средства тепловизионного наблюдения, готовится постановление правительства. Как известно, правительство обязалось ежегодно передавать необходимое оборудование не менее чем на один миллион евро", — сказал Анушаускас.

Государственный совет по обороне в понедельник обсудил напряженную ситуацию, которая была создана Россией на границе с Украиной.

Западные страны опасаются мобилизации российских войск у границ Украины и обвиняют Москву в планировании вторжения в соседнюю страну этой зимой. По данным Запада, на границе с Украиной сосредоточено до 100 тысяч российских военных.

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