Советник президента Литвы: от переговоров РФ и США ожидается предотвращение "наихудшего сценария"

Ожидается, что американо-российские переговоры по безопасности Украины, начавшиеся в понедельник, предотвратят "наихудший сценарий", заявил главный советник президента Гитана Науседа по национальной безопасности Дарюс Кулешюс.

"Ожидаются совместные действия, чтобы обеспечить выполнение обязательства НАТО по обеспечению безопасности всех членов НАТО. Самая важная цель на сегодня — не допустить, удержать от наихудшего сценария", — заявил Кулешюс в понедельник после заседания Государственного совета по обороне (ГСО).

Высокопоставленные американские и российские дипломаты в понедельник начали важные переговоры в Женеве на фоне серьезной напряженности в Украине, вокруг которой дислоцированы крупные российские вооруженные силы. Возникшая напряженность в понедельник обсуждалась на Государственном совете по обороне Литвы.

Министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что на заседании ГСО были рассмотрены "возможные дипломатические и другие меры, которые должна бы предпринять Литва".

"Я доволен дискуссией, которая состоялась в совете, где встретились представители разных ведомств и обсудили общие вопросы. Оборона государства отвечает нашим общим интересам, будь то дипломатические или военные средства", — отметил Анушаускас.

По словам советника президента, члены ГСО также согласились создать межведомственный координационный центр.

"Члены ГСО договорились о скоординированных действиях в форматах НАТО, ЕС и международных двусторонних отношений с целью реализации приоритетных для Литвы мер безопасности", — сказал Кулешюс.

"В Государственной канцелярии будет создан межведомственный координационный центр, который важен не только в свете событий в Украине, роста угроз и напряженности, но мониторинга угроз и рисков в Литве, оценки готовности в жизненно важных областях государства: энергетике, национальной безопасности, киберпространстве и в других важных направлениях", — добавил он.

Западные страны опасаются концентрации российских войск у границ Украины и обвиняют Москву в планировании вторжения в соседнюю страну этой зимой. По данным Запада, на границе с Украиной сосредоточено до 100 тысяч российских военных.

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