Находящегося в Нью-Йорке мэра столицы Литвы удивляют нечищенные тротуары

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс находится в отпуске. Он проводит его в Нью-Йорке. В минувшую субботу он поделился в социальных сетях фотографией нечищенных, засыпанных снегом тротуаров. "И это Нью-Йорк", – писал мэр.

Несмотря на то, что мэр напрямую не высказал свое недовольство, было понятно, что он имеет в виду. Стоит вспомнить, что в прошлом году, когда улицы Вильнюса были занесены снегом, мэр высказал свое недовольство в связи с качеством работы коммунальных компаний.

Напомним, что в последние недели литовские СМИ неоднократно писали о скользких и нечищенных тротуарах в Литве, включая Вильнюс.

В прошлом году Шимашюс высказал свое недовольство в связи с неубранными тротуарами в социальной сети Facebook.

"В некоторых случаях неспособность наших подрядчиков почистить тротуары ничем нельзя оправдать.

Там, где городская инфраструктура новая, где несколько лет назад ввели стандарты, там все проходит гораздо слаженнее, поскольку снег убирают механизированным способом. В Старом городе, на улицах, которые были запланированы в советское время, где мало места для пешеходов, или посреди тротуаров стоят столбы, там техника не может проехать, приходится убирать вручную, а снег девать некуда, там ситуация сложная, проблемы очевидны. Это побуждает к реконструкции инфраструктуры", – писал в прошлом году мэр.

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