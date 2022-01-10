В декабре в Литве годовая инфляция составила 10,6%

В декабре 2021 года, по сравнению с тем же периодом 2020 года, инфляция в Литве составила 10,6%, сообщил Департамент статистики. Индекс потребительских цен на товары и услуги в Литве рос двенадцатый месяц подряд.

Среднегодовая инфляция в 2021-ом составила 4,7%, а в декабре, по сравнению с ноябрем, цены на потребительские товары и услуги выросли на 1,2%.

По утверждению специалистов, месячные изменения цен в наиболее значительной степени были обусловлены повышением цен на теплоэнергию, горючее и смазочные материалы, молочные продукты, хлеб и зерновые продукты, мясные продукты, услуги техосмотра и ремонта личных транспортных средств, пассажирских авиаперевозок, а также снижением цен на крепленые напитки, одежду, обувь.

За месяц цены на потребительские товары выросли на 1,3%,а на услуги – на 1,1%, за год соответственно – на 11,7% и на 7,8%.

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