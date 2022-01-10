Убийства в Лентварисе: подозреваемый ранил хозяйку квартиры, убил ее сына с сожительницей

В субботу поздно вечером в Лентварисе (Тракайский район) было совершено жуткое преступление – пьяный мужчина зарезал двоих человек и нанес тяжелые ранения третьему.

По предварительным данным, 8 января, в 23.28 ч., в Лентварисе, в квартире обнаружили тела мужчины (1964 г.р.) и женщины (1966 г.р.) с многочисленными ножевыми ранениями. Кроме того, в квартире находилась тяжело раненая женщина (1945 г.р.).

Задержан нетрезвый 92,18 промилле) подозреваемый (1974 г.р.). Начато расследование по 5 п.2 ч. 129 ст. УК ЛР (убийство двоих и более человек).

Жители рассказали, что в квартире, где произошло убийство, жила пожилая женщина с сыном и его сожительницей. Сын пожилой женщины нигде не работал, нередко выпивал со своей подругой. Однако соседи сказали, что эти люди никаких хлопот им не доставляли.

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По сведениям Delfi, никаких гостей в тот вечер в квартире не было. Просто одну из комнат снимала пара, которая также, возможно, нередко выпивала. По словам соседей, эти люди недавно поселились в квартире и четыре дня подряд пили с ее хозяевами.

По невыясненной причине пьяный арендатор схватил нож и стал наносить им удары хозяевам квартиры. Он нанес тяжелые ранения пожилой женщине (колотые раны в области живота, груди и на руке), зарезал ее сына и его сожительницу.

Своей подруге подозреваемый велел убегать. По предварительным данным, женщина побежала к соседям на второй этаж и попросила вызвать полицию. Сосед вызвал полицию о скорую.

Полиция увезла пьяного подозреваемого. Пьяной (2,7 промилле) была и его подруга, которая обратилась за помощью к соседям.

По данным полиции, допросить подозреваемого в воскресенье не удалось, он все еще был пьян. Сообщается, что подозреваемый свою вину не признает. В воскресенье ему предъявлены обвинения.

Прокурор Альвидас Валюкявичюс сказал Delfi, что сегодня обратятся в суд с просьбой о назначении подозреваемому меры пресечения.

"Конечно, с учетом степени тяжести самого преступления, личности подозреваемого, скорее всего, будем ходатайствовать о самой жесткой мере пресечения – аресте", - сказал он.

"На его счету есть судимости, есть административные нарушения. Личность, скажем так, оценивается негативно", - сказал прокурор о подозреваемом.

Состояние пожилой женщины все еще остается критическим.

"Насколько я понимаю, третий пострадавший находится в критическом состоянии, в больнице. Трудно сказать, выживет женщина или нет", - сказал прокурор.

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