К сожалению, в 2022 году количество жертв коронавируса не сокращается. По данным Департамента статистики Литвы, 5 января от этого вируса скончалась жительница Шилутского района из возрастной группы 30–39 лет. Это самая молодая жертва ковида в новом году. Правда, данные об этой смерти появились позже.
В этом году от коронавируса уже скончались 5 человек из возрастной группы 40–49 лет. Скончались мужчины из Расейнского района и Шяуляй, жительница Каунаса, Жительница Радвилишкского района и клайпедчанка. Скончавшаяся в пятницу клайпедчанка была привита по полной схеме.