Самая молодая жертва ковида в 2022 году в Литве: женщине было чуть больше 30 лет

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Žvakė Foto: Vida Press

К сожалению, в 2022 году количество жертв коронавируса не сокращается. По данным Департамента статистики Литвы, 5 января от этого вируса скончалась жительница Шилутского района из возрастной группы 30–39 лет. Это самая молодая жертва ковида в новом году. Правда, данные об этой смерти появились позже.

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