Жителям Литвы уже выплачивают повышенные пенсии

Фонд социального страхования ("Содра") уже провела пересчет и с января выплачивает жителям повышенные пенсии по старости и другие пенсии социального страхования. В этом году их пересчитали по новому принципу.

"Плоды роста экономики Литвы должны получить и те жители, которым живется сложнее всего, особенно пожилые. С января все пожилые люди получат пересчитанные пенсии, это особенно актуально получателям небольших пенсий. Некоторые в этом году получат повышенные вдовью пенсии или пенсии одинокого человека. Я надеюсь, что рост доходов пенсионеров будет способствовать улучшению качества жизни каждого из них", - сказала глава Соцмина Моника Навицкене.

В Литве пенсии по старости состоят из двух частей - общей и индивидуальной. Общая часть пенсии в этом году после индексации увеличится на 8,47%. Увеличится и индивидуальная часть - на 12,71%.

Кроме того, с этого года по-новому будут считать общую часть - пенсионеры со стажем стаж не меньше 15 лет будут получать – 215,09 евро. Те, у кого стаж больше, будут получать больше.

С января почти все пенсионеры и получатели пенсионных пособий в Литве будут получать пересчитанные выплаты. Исключение составят те, кто на пенсию вышел досрочно - им выплаты по новому порядку заплатят с февраля (эти пенсии платят за минувший месяц).

Согласно подсчетам, средняя пенсия по старости увеличится с 414 до 465 евро, а средняя пенсия с обязательным стажем - с 441 до 489 евро.

Базовый размер вдовьих пенсий увеличится с 28,63 до 32 евро. Такие же выплаты будут ежемесячно получать все одинокие пенсионеры в Литве, включая тех, кто никогда не вступал в брак. Отдельно подавать заявку на получение этих выплат не придется.

Те, кому пенсия одинокого человека назначена с прошлого года, получат в январе две - за декабрь и за январь. Эта часть пенсии будет выплачиваться за текущий, а не за прошлый месяц. Получатели этих выплат, которым их назначат с начала 2022 года, получат первые выплаты в марте (сразу за три месяца). Деньги получат и все те, кто мог получать их с июля 2021 года, но в прошлом году не подал заявку.

Базовый размер пенсионного пособия, которое выплачивают из госбюджета, с 2022 года увеличится с 143 до 150 евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!