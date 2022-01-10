Опрос: создаваемая Сквернялисом партия метит в тройку лидеров

Создаваемая экс-премьером Литвы Саулюсом Сквернялисом партия внесла изменения в таблицу партийных рейтингов – ее популярность уже приравнивается к рейтингу входящих в правящую коалицию либералов и снижает показатели бывших соратников премьера - "аграриев", свидетельствуют опубликованные в понедельник Delfi результаты опроса, проведенного компанией Spinter tyrimai.

Согласно данным, за запланированное к созданию в конце января Демократическое объединение "Во имя Литвы" в декабре проголосовали бы 7,2% респондентов.

Таким же доверием пользуется и Движение либералов, находящееся на третьей позиции в таблице рейтинга. В ноябре за эту партию проголосовали бы 6% опрошенных.

В рейтинге политических партий первое место с 10,9% продолжает занимать оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы. Месячное изменение ее результатов остается в пределах погрешности опроса. В ноябре за нее проголосовали бы 12,9% респондентов.

На второй позиции - правящий Союз Отечества – Литовские христианские демократы (СО-ЛХД). В декабре за него проголосовали бы 10,8% участников опроса. Результат не сильно изменился со времени последнего опроса - в ноябре за партию отдали бы свои голоса 11% опрошенных.

Доверие к бывшим соратникам Сквернялиса и его политической команде — Союзу "крестьян" и "зеленых" Литвы — упало до 6,7%. В ноябре за эту партию проголосовали бы 8,9% респондентов.

Партия свободы, член правящей коалиции, следует далее в рейтинге с 4,7% голосов респондентов (5,3% в ноябре), Партия труда – с 4,2% (6%), партия "Свобода и справедливость" - 3,6% (3,3%).

Более 15,3% респондентов заявили, что не голосовали бы, а 21,2% не знали, за кого голосовать или не ответили на вопрос.

Опрос проводился компанией рыночных и социологических исследований Spinter tyrimai с 13 по 25 декабря. Было прошено 1012 жителей в возрасте от 18 до 75 лет.

Использовался метод комбинированного опроса: 50% были опрошены по телефону, а 50% - через интернет.

Распределение участников опроса по полу, возрасту и месту жительства пропорционально распределению населения Литвы.

Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

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