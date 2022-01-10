Погода: в Литве ненадолго похолодает

В понедельник погоду в Литве обусловит юго-восточная часть скандинавского антициклона – его холодная часть.

Почти по всей Литве будет облачно, небольшие прояснения возможны только на юге страны. На севере местами пройдет небольшой снег, кое-где прогнозируют гололед. Почти повсюду будет чуть ниже 0 - 0–3 градуса мороза, только у моря будет немного выше нуля.

Во вторник циклон усилится, облака понемногу рассеются, вероятность осадков будет невелика. Ночью будет облачно с прояснениями. Больше облаков будет на юге и на востоке страны. Там местами пройдет снег. Будет 4–7 градусов мороза. На севере и на западе страны будет сухо и ясно, там будет 8–10 градусов мороза, на северо-востоке до 11–13 градусов ниже нуля. Во вторник днем ожидается переменная облачность, вероятность осадков невелика, будет 2–7 градусов мороза.

В среду ночью погода останется такой же, ожидается переменная облачность без осадков. Только у моря утром будет пасмурно, возможен небольшой снег. Ночью будет 5–10, местами до 11–15 градусов мороза.

В среду днем с запада придет циклон с теплым атмосферным фронтом. Во многих районах ожидаются небольшие осадки. У моря ожидается мокрый снег. Местами гололед. Поднимется южный, юго-западный ветер, скорость ветра 15–17 м/с. Днем на востоке будет 1­–4 градуса мороза, на западе 0–3 градуса тепла.

В четверг будет еще теплее. В первой половине ночи будет 0–5 градусов мороза, у моря 1–3 градуса тепла. Утром повсюду будет выше нуля. Днем ожидается 1–6 градусов тепла. Местами ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Будет дуть сильный южный, юго-западный ветер, на западе порывы ветра достигнут 15–18 м/с.

В пятницу погоду обусловит юго-западная часть циклона. Ночью местами, а днем во многих районах ожидаются осадки. Ночью будет идти дождь, а днем мокрый снег, местами снег. Будет дуть сильный западный, северо-западный ветер: порывы ветра будут достигать 15–20 м/с, у моря до 23 м/с. Днем и ночью будет 1–6 градусов тепла.

В выходные похолодает. Время от времени будет идти небольшой снег. Будет скользко из-за гололеда. По ночам ожидаются морозы, днем будет около 0.

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