Вакцинация от COVID-19 будет проводиться в ТЦ Вильнюса и Паневежиса

Национальный центр крови (НЦК) продолжает кампанию вакцинации против COVID-19 в торговых центрах и ​​на следующей неделе отправится в ТЦ Ozas в Вильнюсе, CUP, и Babilon в Паневежисе.

На следующей неделе можно будет сделать прививку в ТЦ Akropolis в Вильнюсе и Клайпеде, в торговом городке URMAS в Каунасе.

Здесь все взрослые и дети от 12 лет смогут без предварительной регистрации получить третью (бустерную), первую и вторую дозу вакцины Comirnaty компаний BioNTech и Pfizer.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, чтобы в тот же день можно было продлить действие "паспорта возможностей".

Вакцинация будет проходить в торгово-развлекательном центре Ozas в Вильнюсе в понедельник, 10 января, с 11.30 до 17.00, а в пятницу, 14 января, мобильная команда НКЦ будет работать в торговом центре CUP в Вильнюсе с 12.00 до 17.00 и в паневежском ТЦ Babilonas - с 12.00 до 19.00.

Еще через неделю, 17 января, пункт временной вакцинации в вильнюсском Akropolis будет работать с 12.00 до 17.00, 18 января с 12.00 до 17.00 - в каунасском ТЦ URMAS, а 20 января в то же время - в Клайпедском Akropolis.

По словам Даумантаса Гутаускаса, директора НКЦ, отрадно, что такая возможность вакцинации оправдала себя.

"Во время всех выездов в крупных ТЦ стояли очереди из желающих сделать прививку. Очевидно, что людям удобно, когда вакцина находится максимально близко к ним и нет необходимости дополнительно записываться, планировать время", — говорит Д. Гутаускас.

Эта инициатива реализуется в сотрудничестве с правительством, Министерством здравоохранения и Литовской ассоциацией развития недвижимости, объединяющей крупнейшие торговые центры страны.

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