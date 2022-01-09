Европа признала газ и атом чистой энергией. Но в зеленое будущее их брать не хочет

Европейский союз после двух лет раздумий записал природный газ и ядерное топливо в чистые источники энергии, несмотря на недовольство экологов и крупнейшей европейской экономики — Германии, пишет Русская служба Би-би-си.

На фоне энергетического кризиса и ренессанса угля ЕС рассудил, что АЭС и газовые станции не помешают, а помогут Европе перебраться из грязного ископаемого прошлого в зеленое будущее и достичь цели обнулить выбросы парниковых газов к 2050 году.

Еврокомиссия утвердила классификацию чистых источников энергии, и в ближайшие полгода она с большой вероятностью вступит в силу. Туда попали и атом, и газ. Правда, с оговорками — в нынешнем виде им светит забвение уже в ближайшие десятилетия.

Отказ признать их зелеными серьезно усложнил бы получение разрешений на строительство новых атомных и газовых электростанций и увеличил стоимость привлечения финансирования под эти проекты.

"Зеленая классификация" касается отраслей, на которые приходится 40% европейской экономики и 80% выбросов парниковых газов. Мир единогласно признал их причиной изменения климата и подписался под обязательством сократить выбросы, чтобы удержать глобальное потепление в пределах 2°С к доиндустриальному уровню.

Судьбоносное решение ЕС важно еще и потому, что Европа далеко впереди планеты всей в деле озеленения экономики и борьбы с изменением климата.

Более того, Евросоюз — вторая по размерам экономика мира после США, но те серьезно отстают в сокращении выбросов. Поэтому европейская классификация чистой и грязной экономики потенциально может оказаться золотым стандартом для остального мира.

Цель этой классификации — нормативно закрепить критерии того, что зеленое, а что не очень. Создать знак качества, а потом выдавать его компаниям и проектам. Чтобы финансисты точно знали, в какой бизнес вкладывать деньги граждан, компаний и казны, если те потребуют инвестировать только в "зеленые" отрасли.

Тяжелые времена, временные меры



И природный газ, и ядерное топливо — ископаемые, грязные и далеко не возобновляемые источники энергии.

Газ является источником выбросов и при добыче, и при транспортировке, и при сжигании. Отходы АЭС токсичны. Хотя, конечно, газ чище угля, а ядерные реакторы не коптят вовсе.

И все же отказаться от них политически невозможно. По нескольким причинам.

Во-первых, в мире бушует энергетический кризис, и особенно он ощущается в Европе, которая закупает треть всего потребляемого газа в России, а в целом на три четверти зависит от импорта топлива. Население и бизнес в ЕС недовольны резким ростом цен, и все чаще звучат требования приостановить дорогостоящую зеленую перестройку.

Цены на газ в Европе в конце прошлого года достигли запредельных высот, а уголь вернулся в моду, причем не только в Старом Свете. Его сжигание на электростанциях по всему миру достигло рекордных показателей в 2021 году и останется на них еще по меньшей мере пару лет.

Пока возобновляемые источники энергии в достаточном количестве и промышленном масштабе недоступны, временно придется признать, что газ и атом полезнее для природы и климата, чем более грязные альтернативы вроде угля, счел ЕС.

Насколько временно?

Странам Евросоюза будет разрешено эксплуатировать существующие АЭС до тех пор, пока они обеспечивают захоронение токсичных отходов без ущерба для окружающей среды. А новые станции будут считаться чистыми источниками энергии, если их строительство одобрено до 2045 года.

С газовыми электростанциями сложнее. Новые попадут под категорию зеленых, только если их выбросы никогда не превысят 100 граммов углекислого газа на киловатт-час. Это очень мало, но ЕС допустил и строительство более стандартных станций с выбросами в 270 граммов на кВт/ч — правда, только до 2030 года и только в том случае, если они заменяют мощности выводимых из строя угольных электростанций, а не вводят новые.

Климатические активисты проиграли



Проект поддержало большинство членов ЕС, прежде всего страны Восточной Европы, которые зависят от угля и для которых газ открывает самый прямой путь к сокращению выбросов. А также Нидерланды и Франция.

АЭС на 70% покрывают потребности Франции в электроэнергии. Президент Эммануэль Макрон после избрания обещал сократить эту долю до 50% и выключить полтора десятка реакторов, однако передумал. Этой весной ему предстоят выборы, на которых соперники как один поддерживают ядерную энергетику. Теперь Макрон обещает вложить в отрасль 1 млрд евро до конца десятилетия.

Его позиция скажется и на общеевропейской — Франция только что приняла на полгода переходящий статус председателя ЕС.

Среди противников главный — Германия, самая населенная и богатая страна Евросоюза и центр европейской промышленности.

Германия решила отказаться от ядерной энергетики 10 лет назад после аварии на японской Фукусиме. На днях она выключила три АЭС, а оставшиеся три будут выведены из эксплуатации в течение года.

Однако немцы признали, что их мнение в этом вопросе не определяющее в Европе. И не собираются спорить с предложенной ЕС классификацией оттенков зеленой энергетики.

Зато соседняя Австрия настроена решительно. Она готова судиться, пригрозила министр по делам энергетики и климата Леонора Гевесслер. По мнению министра от партии Зеленых, Еврокомиссии самой стыдно за присвоение зеленого статуса газу и атому и поэтому проект был опубликован без лишнего шума в отпускной сезон, под самый Новый год.

"По одной дате публикации видно, что они сами не уверены в правильности своего решения, — написала Гевесслер. — Мы изучим проект и уже запросили юридическое заключение. Если он вступит в силу в таком виде, мы мы будем судиться. Потому что атомная энергия опасна и не является решением проблемы изменения климата".

Суд — единственное, что остается противникам зеленой классификации атомной энергетики и природного газа. Проект уже не будут выносить на публичную консультацию, и все идет к тому, что классификация автоматически вступит в силу к середине 2022 года.

Еврокомиссия планирует одобрить нормативный акт в январе после финальной консультации с экспертами, после чего отправит его на рассмотрение властям 27 стран ЕС и депутатам Европарламента.

Им отведено до полугода на организацию вето, однако уже сейчас ясно, что его не будет.

Еврокомиссия старается выносить на обсуждение только заранее согласованные документы и определять победителя внутренних битв до их начала, чтобы соблюсти единство и гармонию в крупнейшем политическом союзе на планете, созданном после двух разрушительных войн на некогда раздробленном континенте. Нынешнее сражение за классификацию уже выиграли сторонники ядерной энергетики и природного газа.

Чтобы отыграть назад и не дать ЕС присвоить зеленый знак качества газу и атому, их противники должны подбить на бунт большинство в Европарламенте, что маловероятно, либо 20 государств-членов ЕС, что невозможно, если только за эти полгода не случится чего-то катастрофически неприятного в газовой или атомной энергетике.

Нет ничего более постоянного, чем временные меры



ЕС первым делом принялся классифицировать оттенки зеленого в отраслях, которые ответственны за львиную долю выбросов парниковых газов. То есть в энергетике, промышленности и транспорте, а также в лесном и жилищно-коммунальном хозяйствах.

Остальным займутся позже.

Более того, уже установленные критерии климатического и экологического соответствия нормам будут постоянно пересматривать, поскольку и технологии развиваются, и цели меняются под давлением обстоятельств — природных и политических.

"Классификация не обязывает инвестировать только в "зеленые" отрасли. И не вводит никаких обязательных экологических требований к компаниям и финансовым продуктам. Инвесторы вольны сами решать, во что вкладывать деньги, — объясняет новые правила Еврокомиссия. — Однако мы ожидаем, что со временем эта классификация станет проводником и катализатором зеленой перестройки экономики".

В результате деления на таксономические категории ЕС признает чистой и климатически обоснованной только ту деятельность, которая соответствуют двум критериям. С одной стороны, способствует достижению хотя бы одной из европейских климатических целей. А с другой, не представляет серьезной угрозы ни для одной из них.

Природный газ как раз соответствует первому требованию, поскольку в ближайшие годы именно газ является единственной доступной альтернативой грязному углю в энергетике и промышленности. А чтобы он вписался еще и во второй критерий и не нарушал его по достижении углеродной нейтральности в 2050 году, ЕС и вводит временные ограничения — строительство новых станций только до 2030 года.

С атомной энергетикой все еще более запутанно.

Ее сторонники радуются, потому что зеленый статус газа в документе четко назван "переходным", тогда как атом избежал такого эпитета. При этом четко определены сроки действия зеленой марки для АЭС, что придает ей не постоянный, а скорее переходный статус, делится сомнениями Дэвид Хесс из Всемирной ядерной ассоциации WNA, объединяющей компании отрасли.

Но шансы у АЭС закрепиться в зеленом будущем есть, в том или ином виде. Не только французский президент Макрон, но и его покинувшие ЕС британские соседи увлечены идеей мини-реакторов.

Они надеются решить проблему дороговизны и бесконечности строительства традиционных АЭС, которое занимает десятилетия и требует многомиллиардных инвестиций. Великобритания, например, в октябре утвердила стратегию обнуления выбросов, в которой отложила на разработку мини-реакторов 120 млн фунтов.

И в целом Запад признает, что без ядерной энергетики переход от ископаемых к возобновляемым источникам энергии невозможен. В своем последнем отчете Международное энергетическое агентство (IEA) называет атомные станции и мини-реакторы одной из четырех ключевых мер, призванных быстро и дешево перестроить энергетику таким образом, чтобы удержать повышение температуры на планете в рамках полутора градусов, предусмотренных Парижским соглашением.

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