Из Беларуси в Литву не пустили одного мигранта, задержан перевозивший иностранцев азербайджанец

В субботу в Литву из Беларуси не пустили одного нелегального мигранта. Также был задержан азербайджанец, перевозивший четырех иностранцев.

С полуночи субботы до воскресенья пограничники не пропустили в Литву из Беларуси ни одного мигранта, которые пытались пересечь границу в запрещенных местах.

Попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в пятницу, четверг, вторник, понедельник и воскресенье не было. В среду пограничники развернули 13 таких иностранцев.

В субботу в Литву по гуманитарным причинам не впустили одного иностранца.

Полицейские, помогающие пограничникам, в субботу проверили и задержали автомобиль в Лаздийском районе, недалеко от польской границы. Он и люди, которые им следовали, были переданы пограничникам.

Водитель, гражданин Азербайджана, перевозил 4 мужчин. У этих предполагаемых нелегальных мигрантов не было документов. Начато досудебное расследование в связи с незаконным перемещением людей через государственную границу.

Азербайджанца задержали пограничники. 4 иностранца ночевали в воскресенье в помещениях задержанных Калварийской заставы. Выясняется, где и когда иностранцы попали в Литву.

За период с начала августа литовские пограничники развернули на границе с Беларусью более 8 тыс. мигрантов, однако в некоторых случаях это могут быть одни и те же люди, пытавшиеся пересечь границу повторно.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Литва и другие страны Запады обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией. На границе с Беларусью введено чрезвычайное положение до середины января. Граница по-прежнему охраняется в усиленном режиме.

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