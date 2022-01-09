Прошлый год был для литовцев стал золотым веком: пили шампанское, покупали "Порше", не жалели миллионов на элитную недвижимость

В прошлом году литовцы купили на 30 процентов больше автомобилей "Порше", на столько же выросли продажи шампанского, а брокеры, занимающиеся элитной недвижимостью, говорят, что был установлен самый настоящий рекорд, так как трата миллиона или двух на новое жилье в прошлом году не была пределом. "Прошлый год был своего рода золотым веком", — соглашаются экономисты и уверяют, что в этом году часть доходов съест инфляция.

В последнее время экономисты часто отмечают, что этот кризис несколько отличается от предыдущих.

Как уже неоднократно говорилось, он разделил общество на два лагеря: тех, кто не знает, как платить за рекордное по стоимости отопление и сводить концы с концами, и тех, кто заказал новейшие автомобили и вынуждены ждать дольше, а также покупают недвижимости на берегу моря, которая за два года подорожала на 60 процентов.

Купили больше "Порше"

Раса Климавичюте, глава Центра Porsche в Вильнюсе, рассказала Delfi, что прошлый год был действительно успешным для их компании, и продажи автомобилей росли.

Она рассказала, что в 2021 году было продано почти 250 автомобилей, что почти на 30 процентов больше, чем в 2020-м.

По ее словам, это было связано с растущим спросом на электромобили и расширением модельного ряда.

"В 2021 году всего было продано 48 автомобилей Porsche Taycan различных модификаций. Продажи Porsche 911 значительно выросли, было продано 38 единиц", — сказала она.

Однако на вопрос, изменились ли потребности и желания покупателей, она заметила, что в прошлом году покупатели заказывали автомобили полной комплектации, а они стоят дороже.

Цены на автомобили Porsche начинаются от 59 500 евро, а более роскошная машина может стоить более 200 000 евро. Заказывая автомобиль, вы должны ждать его около 4-6 месяцев.

Продажи шампанского выросли на треть

"Люди стали пить более дорогой алкоголь, привыкли к пандемии и стали более открытыми к новинкам", — описывал прошлый год основатель Vyno klubas Арунас Старкус.

Он сказал, что продажи шампанского как самого дорогого игристого вина в их компании выросли на 30 процентов в прошлом году.

"Во второй половине года у исторических, престижных производителей даже закончилось вино. Однако это открыло возможность потребителям попробовать продукцию более мелких производителей", — сказал он.

Он не стал скрывать, что средняя цена красного и белого вина, приобретаемого в их магазинах, также выросла примерно на 10-15 процентов.

Скупали недвижимость на миллионы

Для рынка недвижимости год был неплохим. Вайдотас Шумскис, старший экономист отдела макропруденциального анализа Центробанка Литвы, подсчитал, что по данным за январь-ноябрь 2021 г., всего в Литве было заключено 49,3 тыс. сделок с жильем на 3,2 млрд евро.

"Сделки с жильем увеличились на 23% и 17% соответственно по сравнению с 2020 и 2019 годами", — сказал он.

Брокер элитной недвижимости Дангуоле Валантене открыто заявила, что в 2021 году литовцы и интересовались элитной недвижимостью, и покупали ее, а деньги особо не считали.

"2021 год был очень активным и рекордным для элитной недвижимости, я бы сказал, что такого года у нас еще не было.

Люди скупили все новое, что у нас было, и даже те объекты, которые остались с 2020 или 2019 года. Покупателей действительно много и они пришли с очень четко сформулированными потребностями.

В 2021 году у людей появилась тенденция хотеть большие просторные квартиры, а поскольку у них много денег, критериев стало больше. Им нужно все: вид из окон, лифт, подземный паркинг и все атрибуты роскошной жизни. Большой проблемой было то, что таких квартир не очень много, а покупатели с большим бюджетом говорят, что могут заплатить и 1,5, и 2 млн. евро. Дело не в деньгах, а в необходимости такого жилья", — сказала она.

"В целом могу сказать, что в 2021 году деньги для людей точно не были проблемой", — добавила брокер.

Называют золотым веком

Жигимантас Маурицас, экономист Luminor Bank, резюмировал, что прошлый год был одним из самых успешных для Литвы.

По его словам, это произошло из-за больших вливаний прошлого года, когда Литва быстро восстановилась после первой волны коронавируса, потребительские ожидания были одними из лучших в ЕС, а инфляция появилась только в конце года.

"Отчасти можно сказать, что прошлый год был своего рода золотым веком, потому что по показателю ВВП на душу населения по сравнению со средним по Западной Европе мы в своей истории, наверное, никогда так хорошо не жили, и мы никогда не были так близки к Западной Европе, и эта конвергенция была очень быстрой.

Закрытие границ означало, что денежный поток, часть которого ушла в другие страны, теперь остался в Литве. Есть также много людей, которые живут здесь, работают за границей и тратят здесь заработанное.

Люди пока этого не чувствуют, но в этом году ситуация будет сложнее из-за роста цен", — Ж. Маурицас.

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