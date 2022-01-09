Первая жертва пожара в этом году: в Ширвинтском районе погиб мужчина

Пожарные Ширвинтского района получили сообщение о горящем доме. Сообщалось, что внутри может находиться человек. Жизнь мужчины, который жил в доме, спасти не удалось. По словам пожарных, это первый человек, погибший при пожаре в этом году.

В субботу, в 17.36, на номер 112 Главной аварийно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Люконяй Ширвинтского района горит жилой дом.

На место происшествия были отправлены пожарно-спасательные силы Вильнюсского уезда.

Информация о происшествии передана в Вильнюсскую станцию ​​скорой помощи, Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда.

Примчавшиеся пожарные в горящем доме обнаружили мужчину без признаков жизни.

По данным оперативного штаба, мужчину 1968 года рождения вынесли из помещения и реанимировали до приезда медиков, но спасти его жизнь не удалось.

Это первая жертва пожара в этом году.

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