Мужчина хотел купить квартиру, но попался в лапы мошенника: "продавец" исчез после перечисления аванса

Мужчина, который нашел в интернете объявление о продаже квартиры, стал жертвой мошенника.

Полиция клайпедского уезда сообщает, что 7 января к ним поступило заявление от мужчины 1968 года рождения о том, что он нашел в Интернете объявление о продаже квартиры, но остался обманутым.

Сообщалось о продаже квартиры. Мужчина, намереваясь купить ее, 6 января внес предоплату в размере 1000 евро. После этого человек, представившийся продавцом, на звонки не отвечал.

Начато расследование по факту мошенничества.

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