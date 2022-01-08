ЛЖД заявила, что есть способ расторгнуть договор с "Беларуськалием" и избежать штрафа. Но есть нюанс

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Литовская железная дорога сообщила, что в договоре с "Беларуськалием" на транзит удобрений прописана возможность его расторжения в одностороннем порядке. Разорвать договор можно при условии, если одна их сторон не выполнит по нему обязательства (к примеру, технически не сможет перечислить оплату из-за введенных санкций). Также можно прекратить сотрудничество, если уведомить партнера об этом за 12 месяцев (в противном случае можно попасть на штраф). Однако Литовская железная дорога признает, что досрочный разрыв договора грозит компании банкротством, обращает внимание Zerkalo.io

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