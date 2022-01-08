Вильнюсский аэропорт охраняет пустой полицейский автомобиль: ситуация вызывает беспокойство

Около 4 лет назад постоянный пост полиции в Вильнюсском аэропорту был упразднен и заменен дежурным экипажем. Однако ему также некогда наблюдать за стратегическим объектом страны, так как вынужден постоянно следить за другими событиями в столице.

Один пустой полицейский автомобиль - такую ​​охрану Delfi запечатлел в аэропорту Вильнюса в среду вечером.

"С целью быстрого реагирования и обеспечения общественного порядка на этом стратегическом объекте патрульная команда выделяет отдельную бригаду, работающую в этом районе", — на вопрос об обеспечении безопасности аэропорта ответил представитель Вильнюсской уездной полиции Томас Браженас.

Но реальность, по данным Delfi, немного иная. Должностным лицам с некоторых не хватает времени, чтобы там работать, поскольку они вынуждены реагировать на происходящее вокруг.

По неофициальной информации, после обращения представителей аэропорта в полицию по поводу этой ситуации проблема решилась парковкой пустой полицейской машины. В результате, пытаясь проверить эту информацию, действительно обнаружили машину, а сотрудников полиции поблизости нигде не было видно.

На вопрос о ситуации представитель вильнюсского аэропорта Тадас Василяускас указал, что превентивное патрулирование наряды полиции проводят.

"Мы ведем переговоры с полицией об активизации патрулирования. У нас также есть прямой контакт с сотрудниками полиции и мы реагируем на определенные инциденты, которые могут быть решены полицией — они случаются часто, они реагируют быстро (по вызову)", — сказал он.

Т. Василяускас добавил, что хотел бы, чтобы в аэропорту по-прежнему был постоянный пост полиции, как это было раньше.

"Более сложная задача и в то же время возможность для нескольких учреждений еще быстрее справляться с различными вызовами и ситуациями, экономить время, иногда просто отвечая на вызовы в аэропорт, — связана с наличием в аэропорту полицейского поста.

Его в аэропорту нет уже некоторое время, но мы уже планируем поговорить с полицией о такой возможности. Нам бы очень хотелось видеть постоянное присутствие сотрудников полиции в аэропорту и мы будем работать над этим", — сказал он.

"Мы даем понять, что количество инцидентов, с которыми могут справиться только сотрудники полиции, в последнее время значительно увеличилось, поэтому реагирование находящегося на месте поста кажется более логичным.

Нередки случаи, когда экипажи воздушных судов предупреждают о неадекватных пассажирах, также бывают случаи, когда пассажиры не соблюдают требования COVID по ношению средств индивидуальной защиты в терминалах и возникают споры. Мы уже обсуждаем эту ситуацию с должностными лицами", — сказал он.

Виталиюс Ягминас, представитель профсоюза должностных лиц, который общался с Delfi, сказал, что ситуация его не удивляет, так как наблюдается большая нехватка государственных служащих. В настоящее время только в Вильнюсе пустует 30% рабочих мест. Правда, В. Ягминас усомнился в том, действительно ли необходимо постоянное присутствие полиции в аэропорту, особенно когда там уже работают пограничники и Служба общественной безопасности.

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