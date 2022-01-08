Покупатели комплекса зданий в литовском Антавиляй получат ответы и на вопросы о предположительно тайной тюрьме ЦРУ

Покупатели комплекса зданий в Антавиляй, которое ранее было в управлении Департамента государственной безопасности (ДГБ), а теперь продается, не только получат помещения с разными залами и спальнями, но и узнают одну из самых больших тайн Литвы после восстановления независимости.

Правозащитники заявляют, что в комплексе, в котором раньше были кафе и клуб верховой езды, в начале века действовала тайная тюрьма ЦРУ.

Это же утверждает и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), однако Литва до сих пор отрицает, что в находящемся в 20 километрах от центра Вильнюса местечке Антавиляй была тюрьма ЦРУ или помещения для задержания. По утверждению представителей Литвы, здание являлось центром поддержки для разведки.

Часть истории - неизвестна

Департамент государственной безопасности (ДГБ) на этой неделе освободил помещения в Антавиляй, а Имущественный банк их готовит к продаже и в пятницу показал представителям СМИ.

При входе в здание справа находится окошко дежурного, далее - гараж. Из-за необычной планировки на первом этаже здания расположены различные кабинеты, помещения без окон, кухня.

На втором этаже больше всего однокомнатных жилых помещений с ванными комнатами и выходящими на сосновый бор окнами. Часть этих помещений с балконами.

Помещения до сих пор отапливаются, оборудованы кондиционерами. Везде бронированные двери, часть дверей с кодовыми замками.

В помещении много американских деталей и оборудования. Например, на оборудовании для поддержания температуры в серверной были термостаты со шкалой по Фаренгейту, а не по Цельсию, как это обычно принято в Европе.

Пресс-секретарь Имущественного банка Йолита Скинулите-Някшу информировала BNS, что строительство двухэтажного жилого здания с мансардой было завершено в 1992 году.

В 2001 году здание было перестроено, а в 2007 году здание с 1 га земли было передано Литве. В 2007 году здесь официально был открыт Учебный центр ДГБ Литвы. Кто занимал здание до ДГБ, Имущественный банк не знает.

По данным Центра регистра, здание и участок в марте 2004 года, за несколько недель до официального вступления Литвы в НАТО, приобрела компания Elite L.L.C.

Американский телеканал ABC News сообщал, что это зарегистрированная в Делавэре, Вашингтоне и Панаме недействующая компания приобрела здание у местной семьи, которая здесь открыла кафе и академию верховой езды.

Здание и участок Имущественный банк планирует продать, однако подготовка к продаже еще не началась.

Тюрьма или учебный центр?

Версия правозащитников и ЕСПЧ о том, что на самом деле происходило в Антавиляй, сильно отличается от официальной позиции.

Страсбургский суд в 2018 году объявил, что в Литве действовала тайная тюрьма ЦРУ для содержания подозреваемых в терроризме.

Из-за незаконного содержания под стражей в Литве суд обязал страну выплатить 130 тыс. евро родившемуся в Саудовской Аравии палестинцу Абу Зубайда, однако из-за различных бюрократических процедур это удалось сделать только в конце прошлого года.

По мнению суда, местные власти знали, что поведение ЦРУ с А. Зубайдой противоречит международному праву.

Однако представители правительства Литвы тогда утверждали, что решение ЕСПЧ опирается только на косвенные, циркулирующие в общественном пространстве данные из отчета Сената США, обнародованного в 2014 году, документов ЦРУ, международных организаций и расследований неправительственных организаций.

В упомянутом отчете Сената США о проводимых ЦРУ пытках подозреваемых в терроризме в тайных тюрьмах после террористических атак 11 сентября конкретные страны не называются, но часть неправительственных организаций заявила, что в Литве действовал упоминаемый в отчете "фиолетовый" центр.

Проведенное в Литве парламентское расследование в 2009 году подтвердило, что в стране были оборудованы помещения для задержанных, садились связываемые с ЦРУ самолеты, но не было установлено, что заключенные действительно содержались в Литве.

В выводах комиссии утверждалось, что свидетели отрицали возможность, что в Антавиляй содержались или допрашивались заключенные.

Однако парламентарии указали, что "расположение помещений в здании, закрытость и охрана периметра, фрагментарное присутствие в помещениях позволяет выполнять сотрудниками партнеров действия, которые ДГБ не контролировал, и использовать инфраструктуру по своему усмотрению".

В Страсбургском суде в настоящее время рассматривается и второе дело, в котором гражданин Саудовской Аравии Мустафа аль Хавсавис подал жалобу на Литву из-за незаконного содержания под стражей в тайной американской тюрьме в Литве.

ДГБ информировал BNS, что в здании с 2007 году проходило обучение для сотрудников, здесь прошли обучение все работники ДГБ, которые начали службу с 2008 года.

ДГБ также утверждал, что ознакомился с документами ЕСПЧ и Сената США, также с выводами парламентского расследования в Литве, но их не комментирует.

ДГБ отмечает, что в учебном центре в Антавиляй обучались и сотрудники зарубежных партнеров.

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