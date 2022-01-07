После концерта SEL на арене "Жальгирис" - вспышка очагов коронавируса

ru.DELFI.lt

Egidijus Dragūnas-Sel

Концерт SEL в Каунасе, на арене "Жальгирис", который вызвал переполох из-за несоблюдения действующих правил, кажется, не прошел бесследно. Напомним, что на концерте было 15 000 зрителей, очень немногие из них были в масках и соблюдали дистанцию.

С 30 декабря по 4 января Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) зафиксировал 21 случай заражения коронавирусом после концерта на арене "Жальгирис". Об этом представители НЦОЗ сообщили LRT.lt. Представитель НЦОЗ Кристина Руджинскайте сказала LRT.lt, что некоторые из заболевших участвовали в концерте SEL 25 декабря. Точное количество заболевших назвать сложно, поскольку инкубационный период может быть разный. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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