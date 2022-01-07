Linava: в Казахстане застряли несколько десятков литовских грузовиков

В охваченном беспорядками Казахстане и на его границе застряли как минимум несколько десятков водителей грузовиков, однако их число может быть гораздо большим, заявляет Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava.

В стране не работает мобильная связь и интернет, поэтому сложно связаться с находящимися там водителями транспортных компаний Литвы, сообщает ассоциация Linava.

Генеральный директор ассоциации Зенонас Буйвидас сообщил, что водители дальних рейсов из Литвы и стран не входящих в Евросоюз, которые везут грузы в Казахстан и через Казахстан в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан, оказались в опасной ситуации из-за массовых беспорядков в регионе.

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"Особенно неспокойно за тех людей, которые находятся внутри Казахстана, в контролируемых протестующими населенных пунктах и площадях. Их положение больше всего беспокоит, так как с ними сложнее всего поддерживать связь директорам предприятий, так как не работает мобильная связь и интернет, а их местонахождение можно видеть только по навигационным системам, которые установлены в машинах", - отметил Буйвидас.

Представители перевозчиков обратились в Министерство иностранных дел (МИД) Литвы с просьбой о дипломатической помощи в безопасном возвращении водителей.

По данным ассоциации Linava, в 2021 году с рынком Казахстана работало 166 транспортных компаний Литвы, автопарк которых составляют 3630 грузовиков.

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