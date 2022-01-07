Вице-министр: Литва пока не намерена отказываться от политики разворота мигрантов

Литва пока не намерена отказываться от политики разворота мигрантов, говорит вице-министр внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс.

"Отказаться от политики разворота сейчас мы не можем, возможно, в будущем, несмотря на то, что поток (мигрантов - ред.) уменьшился. Он спокойно может быть направлен. Есть цифры из ведомств о тысяче мигрантов, что ждут любого повода", - сказал Абрамавичюс на заседании парламентского Комитета по правам человека в пятницу.

Вице-министр и глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас представили на заседании комитета обзор сделанных агентством Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex рекомендация относительно действий пограничников на границе с Беларусью.

По словам главы СОГГЛ, в течение всего периода с начала июля, когда началось проведение операции быстрого реагирования у границы с Беларусью, СОГГЛ получила от Frontex 30 сообщений о серьезных инцидентах.

"С проведением в жизнь и применением превентивных мер связано 27 из этих сообщений. Эти рапорты рассматриваются в соответствии с правилами, которые утверждены решением исполнительного директора Frontex", - сказал Любаевас.

Окончательный отчет будет представлен руководству Frontex, странам, которые упомянуты при расследовании инцидентов, руководящему совету, в состав которого входит и глава СОГГЛ.

"Если говорить об окончательном отчете, то на сегодняшний день можно сказать, что почти все эти инциденты закрыты. Также констатировалось, что возможны нарушения основных прав в Литве, однако я еще раз хочу напомнить, что у агентства Frontex нет мандата давать оценку действиям государств-членов и устанавливать, были или не были допущены государствами-членами нарушения", - также сказал руководитель пограничного ведомства.

В Литву в прошлом году попало более 4,2 тыс. мигрантов. В этой связи в стране объявлена экстремальная ситуация, а в начале ноября, когда ситуация ухудшилась, на границе на месяц было введено и чрезвычайное положение.

По данным СОГГЛ, на границе Литвы с Беларусью за период с августа было развернуто более 8,1 тыс. мигрантов, однако в некоторых случаях это могли быть одни и те же люди, пытавшиеся пересечь границу повторно.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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