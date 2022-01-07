Эпидемиолог призывает оценить ситуацию: каждый день растет число нуждающихся в кислородной терапии

Эпидемиолог национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене сказала, что что пока прошло немного времени, чтобы должным образом оценить угрозу штамма "омикрон". По ее словам, праздники ускорили распространение болезни - растет и количество больных и количество пациентов в больнице.

"Рождественская неделя, праздничный период на самом деле ускорил распространение "омикрона", первые случаи которого были подтверждены в начале декабря, после Рождества стала расти заболеваемость среди молодых людей", – сказала в интервью Žinių radijаs Размувене.

По его словам, эпидемиологи это предсказывали.

"Мы видим, что "омикрон", по данным Департамента статистики, дает все более высокий показатель заболеваемости.

В Литве, по словам Размувене, начинается волна "омикрона".

"Новый штамм столь агрессивен, что удваивает показатели заболеваемости – экспоненциально. Французы сообщают, что регистрируют по 300 000 новых случаев в сутки. В Литве, конечно, таких показателей не будет, но не надо думать, что у нас роста не будет", – сказала она. Риск распространения штамма остается очень высоким.

"Поэтому вакцинация - как бустерной дозой, так и другими, очень важен", – заметила Размувене, напомнив о масках, соблюдении дистанции и гигиене рук.

"Как и сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, сейчас наблюдаются более легкие случаи заболевания, по сравнению с "дельтой", но надо понимать, что если в Литве первые случаи были в начале декабря, у нас нет возможности оценить, какие возрастные группы будут поражены "омикроном". Мы знаем, что у нас привито немного жителей старшего поколения, "омикрону" будет легко внедриться в эту среду", – сказала специалист.

"Сейчас в Литве зафиксировано 150 случаев "омикрона", средний возраст больных составляет 31 год. Младшему пациенту 2, а старшему - 70 лет. Штамм распространяется в 8 округах, больше всего случаев в Вильнюсе", – сказала Размувене.

Она напомнила, что из-за "омикрона" в некоторых странах введены жесткие ограничения.

"В других странах ношение масок обязательно", – заметила она, указав, что в больницах растет число пациентов.

"Ежедневно госпитализируют 130-140 новых пациентов, из них 100 нуждаются в кислороде, надо понимать, что такими темпами больницы заполнятся, могут быть введены более жесткие ограничения. У меня есть такая просьба ко всем – взять себя в руки и не участвовать в тех мероприятиях, в которых можно не участвовать", – прибавила эпидемиолог.

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