В Вильнюсе на реконструкцию закрывается один из крупнейших магазинов IKI

ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Andrius Sarcevičius

На следующей неделе на реконструкцию закрывается один из крупнейших и популярнейших магазинов Iki в Вильнюсе – IKI Minskas, находящийся по адресу ул. Жирмуну, 2.

Последний день работы магазина - 9 января. Перед закрытием в магазине объявят скидки. В реконструкцию планируют инвестировать 2,2 млн. евро, магазин откроется в середине марта. IKI Minskas находится в оживленном месте города, в районе Жирмунай. Ежедневно магазин посещает большое количество покупателей. После реконструкции он должен стать одним из самых современных магазинов сети в Литве. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!