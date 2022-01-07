Последний день работы магазина - 9 января. Перед закрытием в магазине объявят скидки. В реконструкцию планируют инвестировать 2,2 млн. евро, магазин откроется в середине марта.
IKI Minskas находится в оживленном месте города, в районе Жирмунай. Ежедневно магазин посещает большое количество покупателей. После реконструкции он должен стать одним из самых современных магазинов сети в Литве.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!