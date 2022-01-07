Рост литовского экспорта в прошлом году составил 19,9%, импорта – 27,9%

Объемы литовского экспорта в январе-ноябре прошлого года составили 31,157 млрд евро - на 19,9% больше, чем за такой же период 2020 года, объемы импорта составили 33,997 млрд евро или на 27,9% больше. Внешнеторговый дефицит Литвы вырос в 4,8 раза до 2,8 млрд евро.

Только экспорт товаров литовского происхождения увеличился на 25% до 19,272 млрд евро, сообщил Департамент статистики.

Рост экспорта был обусловлен увеличением на 64,1% экспорта нефтепродуктов, на 22,3% - экспорта мебели, на 31,3% - средств наземного транспорта. Рост импорта обусловлен увеличением импорта сырья нефти на 68,2%, средств наземного транспорта на 28,4%, пластика и изделий из него - на 39,5%.

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Без учета минеральных продуктов объемы экспорта Литвы за 11 месяцев увеличились на 16,4%, импорта - на 20,5%. Экспорт товаров литовского происхождения увеличился на 25%, без учета минеральных продуктов - на 20,8%.

Больше всего Литва экспортировала в Россию (10,8% всего экспорта), Латвию (9,4%), Германию (8,3%), Польшу (7,7%), а импортировала - из Германии (12,7%), Польши (12,1%), России (11,9%), Латвии (7,6%). Товаров литовского происхождения больше всего экспортировано в Германию (10,2%), США (9,1%), Польшу (7,3%), Латвию (7%) и Нидерланды (6,2%).

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