Аренда жилья в Литве: какие цены ждут в этом году?

В прошлом году жилье в Литве подорожало на 20%. По прогнозам, в этом году подорожание составит еще 10%. Обычно, когда растут цены на жилье, дорожает и арендная плата. Согласно подсчетам, в прошлом году аренда в Вильнюсе подорожала на 13%. Эксперты говорят, что подорожание ожидается и в этом году.

В прошлом году компании заработали на продажах недвижимости рекордную прибыль. Квартиры покупали люди, которые искали возможность инвестировать средства, т.е. приобретали жилье и сдавали его в аренду. Арендодатели повышали цены на аренду.

В Вильнюсе арендная плата выросла на 13%. Однако глава отделения Ober-Haus Марюс Чулада подчеркнул, что это не предел, цена будет расти и в этом году.

"Мы видели рост цен на жилье, поэтому его хозяева захотят вернуть деньги и поднимут арендную плату", - сказал он, заметив, что рынок аренды был в 2021 году активным не только в Вильнюсе, но и в других крупных городах.

Специалисты акцентируют, что карантин повлиял на рынок недвижимости. Покупатели стали приобретать более просторное жилье, чтобы там можно было проводить досуг и работать. Но в сфере аренды такой тенденции пока не наблюдается, поскольку аренда для жителей - краткосрочный этап и арендаторы исходят из своего бюджета.

Чулада сказал, что в сфере аренды появились варианты, которые сдают юридические лица (компании), не только физические, как это было прежде.

"На рынке появляются новые объекты, в которых половина квартир предназначена для аренды. Есть многоквартирные дома, в которых арендуют 20-30% квартир. Так учитывается перспектива роста цен на недвижимость - на нем сначала зарабатывают, сдавая, а в будущем смогут продать дороже", – заметил собеседник.

Чулада сказал, что литовцы доверяют инвестициям в жилье в Вильнюсе, и не напрасно.

"Вильнюс - растущий город. Количество жителей в нем растет за счет жителей регионов, переезжающих в столицу, и приезжающих сюда иностранцев. Первые несколько лет они арендуют жилье, но потом надеются купить свое. Сейчас сдают практически все предлагаемые квартиры. Нет такого, что нет арендаторов. Спрос есть, он надежный", – заметил собеседник.

По его словам, иностранцы выбирают более дорогое жилье, по цене 500-800 евро в месяц.

"Это образованные люди с большими доходами, поэтому и жилье ищут получше. Конечно, водители-дальнобойщики, строители, отделочники выбирают более дешевое жилье на окраинах города или в других городах. например, одна крупная транспортная компания арендовала в Шяуляй помещения, в которых стоят только кровати, чтобы водители могли там переночевать. Если люди не могут арендовать жилье в Вильнюсе, то рядом есть Каунас, где цены все еще ниже", – сказал эксперт.

Эксперты отмечают, что снижения цен на аренду в этом году не будет.

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