Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий поздравил православных Литвы с Рождеством

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий поздравил верующих со светлым и радостным праздником Рождества Христова.

"Христос рождается, славите. Дорогие братья и сестры во Христе, друзья, наконец-то пришел великий праздник Рождества Христова. Наши сердца наполнены благодатью божьей, радостью и духовным весельем", - говорит в своем обращении глава Литовской православной церкви.

Он отмечает, что нынешнее время - трудное и беспокойное, "поэтому нам нужна милость божья, его благословение и помощь".

"Да будет благословенен Господь на всех вас, дорогие друзья, братья и сестры во Христе. Всех вас от всей души поздравляю с великим праздником Рождества Христова, с наступившим новолетием. Да будет милость божья и благодать божья со всеми вами. С нами Бог, дорогие друзья", - говорит глава Литовской православной церкви.

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