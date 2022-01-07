МИД Литвы призывает находящихся в Казахстане граждан страны регистрироваться

В связи с продолжающимися беспорядками в Казахстане Министерство иностранных дел (МИД) в четверг призвало находящихся в стране граждан Литвы заполнить анкету, чтобы в случае необходимости дипломаты могли с ними связаться.

Если связаться с дипломатическими представительствами Литвы в Казахстане не удается, то граждане Литвы могут обращаться за консульской помощью по эл. почте kazachstanas@urm.lt или по круглосуточному телефону министерства +370 5 236 2444, сообщает МИД Литвы.

МИД из-за волнений в Казахстане настоятельно рекомендует не следовать в эту страну, а тем, кто уже находится там, - избегать общественных мест.

По данным правительства, в самом крупном городе Казахстана - Алма-Ате может находиться около 100 граждан Литвы.

В выходные в Казахстане начались протесты из-за роста цен на сжиженный газ. Начавшиеся в городе Жанаозен демонстрации впоследствии перекинулись на другие районы и переросли в массовые беспорядки - столкновения с полицией и штурм зданий государственных учреждений.

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