О сложных условиях в редакцию Delfi писал и читатели. Они сообщали, что особенно опасно на дороге, ведущей из Каролинишкес в Пилайте.
По данным читателей, дорога покрыта льдом, поэтому ехать по ней очень сложно.
О том, что вечером в столице ситуация будет непростой, сообщали и дорожные службы.
Есть также информация о том, что на въезде на Западную объездную дорогу образовался лед.
В ночь на пятницу условия на дорогах будут осложнены снегом и гололедом, сообщает Литовская дирекция автомобильных дорог.
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