"Вильнюсские теплосети" берут в долг еще 20 млн. евро

"Вильнюсские теплосети" договорились об еще одном кредите – на сумму 20 млн. евро. Кредит выдаст банк SEB, подтвердила финансовый директор компании Раса Гуде. Этот долг уже второй, до этого компания взяла 50 млн. евро. Однако на фоне кризиса цен на энергоресурсы предусмотрены и альтернативные модели финансирования компании.

Представители Минфина сказали Delfi, что общается с компанией и готова помочь, если это потребуется.

"Однако о конкретной форме финансирования говорить пока рано", – указали они в среду.

Гуде сказала Delfi, что летом 2021 года начали быстро расти цены на газ, который компания "Вильнюсские отопительные сети" использует для производства теплоэнергии, в конце года цена на газ превысила исторический максимум.

"Поскольку компания работает на регулируемом рынке, у нее нет возможности немедленно реагировать на рост цены на газ ростом цен на отопление, поэтому затянувшийся рост цены на газ увеличивает разницу между расходами и доходами компании. По действующему закону, изменение цен на газ отражается в конечной цене на отопление толко через два месяца. Если иметь в виду, что компания за топливо платит сразу, то разницу в цене должна оплачивать за свой счет.

Быстро меняющуюся динамику потребности в финансах можно проиллюстрировать таким примером: 16 декабря 2021 г. за газ на следующую неделю "ВТС" заплатили 9,5 млн. евро, а через неделю, 23 декабря 2021 г. - 16,5 млн. евро, т.е. на 74% больше", – сказала она.

Гуде сказала, что компания исчерпала все свои ресурсы и возможности пополнить финансы за счет внешних источников. Все подсчеты показали, что компании потребуется кредит в 50 млн. евро, соответствующий договор был подписан с банком SEB.

Однако в середине 2021 года поднялась еще одна волна роста цен на энергоресурсы.

"21 декабря 2021 года цена на газ достигла 140 евро за МВт/ч и была на 824% выше установленной Государственного совета по регулированию энергетики (17 евро МВт/ч). Чтобы обеспечить необходимые оборотные средства "ВТС" договорился с банком SEB о кредите еще на 20 млн. евро. Этих средств должно хватить для слаженной работы компании в январе, но в то же время компания ищет возможность получить инструменты помощи и заручиться альтернативными моделями финансирования на фоне усугубляющегося кризиса", – сказала Гуде.

По данным новейшего отчета "ВТС", 30 сентября долгосрочные и краткосрочные обязательства компании составляют 45,413 млн. евро. Столько компания брала в кредит у SEB еще до последних займов, поэтому сейчас долги компании составляют больше 100 млн. евро.

Основной акционер "ВТС" - Вильнюсский муниципалитет.

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