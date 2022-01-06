Прокурор предлагает оштрафовать Гражулиса на 15 тысяч евро и лишить права избираться

Обвиняемого в злоупотреблениях члена Сейма Литвы Пятраса Гражулиса прокурор просить оштрафовать более чем на 15 тыс. евро.

Это обвинение государственный обвинитель, прокурор Генпрокуратуры Роландас Станкявичюс предложил в четверг на заседании Вильнюсского окружного суда.

Прокурор также просит на четыре года лишить парламентария права избираться и назначаться в государственные учреждения, конфисковать у него имущество более чем на 4 тыс. евро.

"Гражулис, обвиняемый в злоупотреблениях, хотя виновным себя не признал, подтвердил много важных для дела обстоятельств", - сказал обвинитель на заседании суда.

Генпрокуратура обвиняет политика в том, что с мая 2015 года по февраль 2017 года он злоупотреблял положением члена Сейма, в результате чего государству был нанесен ущерб.

Согласно данным дела, возможно, парламентарий стремился получить и получал от частой компании по производству замороженных продуктов питания Judex имущественную выгоду, действуя в интересах этой компании и недопустимым образом вмешиваясь в деятельность других государственных служащих в Литве и России. По словам обвинителей, он также предлагал дать денег российским должностным лицам и просил незаконно действовать в интересах указанной компании.

В 2015 году в экспортируемой в Россию замороженной продукции Judex российские должностные лица обнаружили бактерию листерию.

В обвинительном акте говорится, что член Сейма помогал Judex решать связанные с этим проблемы: не раз звонил литовским и российским должностным лицам, призывал давать взятки, просил нарушить действующий порядок.

Гражулис утверждает, что шум из-за обнаруженной в пельменях Judex листерии и уголовное дело преследуют цель выдавить его из политики.

Гражулис избирается в Сейм с 1996 года. Сейчас он является председателем непарламентского Союза народа и справедливости (центристов, народников).

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