Такого еще не было: компания IKI ищет 400 работников

Ситуация очень сложная. По словам представителей сети IKI, работников не хватает, найти их сложно. "Поэтому мы предлагаем работникам гибкие условия, разные выгодные условия, можем сказать, что сейчас не работники подстраиваются под работодателя, а работодатель подстраивается под них", – сказала глава службы коммуникации Palink Вайда Будрене.

Сейчас сеть IKI ищет больше 400 работников. Больше всего не хватает кассиров, кондитеров, мясников, работников администрации. Кроме того, компании требуются финансовые аналитики, бизнес-аналитики, глава проекта по планированию акций.

Будрене считает, что работников в магазинах не хватает по двум причинам. Одна - система пособий не побуждает людей работать, а вторая - претендентов немного из-за того, что сохранились мифы о плохих условиях работы в магазинах.

"Говорят, будто бы работников не пускают в туалет, им не дают поесть, эксплуатируют и т.д. Это неправда. Наоборот – чтобы привлечь работников и удержать их, компания подстраивается под них. Учитывает пожелания работников в связи с тем, в каком магазине они хотели бы работать, подбирают более удобный график работы. Работникам предоставляют дополнительное страхование здоровья, возят на работу и с работы, если в этом есть необходимость, бесплатно кормят", – сказала Будрене.

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