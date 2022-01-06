Аналитик данных: после волны "омикрона" неиммунизированных жителей не останется

Новый штамм "омикрон" уже доминирует в Литве. Аналитик данных Вайдотас Землис-Балявичюс в передаче "Утро на Delfi" сказал, что количество новых случаев болезни превысит те максимальные показатели, которые наблюдались прежде. Рост будет и тогда, когда в школы вернутся дети. По его словам, после этой, уже 5-й волны коронавируса неиммунизированных жителей не останется.

Он сказал, что в скором времени количество новых случаев значительно увеличится.

"У нас есть интересные рекорды, можно так сказать. Уже два дня подряд у нас 3000 случаев, недельный рост составил 50%. Сейчас средний показатель заболеваемости за 7 дней составляет 2000 случаев. Это 50% за 2 недели, через две недели будет 4500 случаев в день, это впечатляющие данные", – сказал ученый.

"Один из признаков "омикрона" – очень быстрый и резкий экспоненциальный рост", – напомнил Земли-Балявичюс.

"Пока по данным за несколько дней и заявления Департамента статистики о том, что "омикрон" стал доминирующим штаммом, мы можем сказать, что в Литве началась волна "омикрона". Штамм ведет себя так же, как в других странах", – сказал ученый, заметив, что и Литве не избежать печальных рекордов.

"Если рекорды наблюдаются в других странах, я не вижу причин, по которым их не будет в Литве", – заметил он.

"Похоже, что праздники ускорили процесс, и распространение "омикрона", если бы не праздники, то "омикрон" не стал бы доминирующим в такой короткий срок. Но я не знаю, можно ли говорить, что это "плохо". Ведь раньше или позже он бы пришел. Вот он пришел быстрее, и только", – заметил Землис-Балявичюс.

Он сказал, что особенно много больных наблюдается в группе 20-29 лет. В группах более старшего возраста пока особого роста нет.

Аналитик сказал, что опыт других стран обнадеживает - возможно, несмотря на быстрое распространение, "омикрон" не принесет большого числа больных в больницах и не увеличит численность скончавшихся.

"Количество новых случаев будет расти, но в больницах пациентов будет меньше, смертность будет не такой высокой, как во время "дельты". Это хорошая новость. Но посмотрим. У нас есть непривитые, есть люди без иммунитета, может, их немного, но они есть. Подозреваю, что после этой волны неиммунизированных жителей не останется – если не будет тех, кто спрячется в подвале", – сказал ученый.

На следующей неделе в школы вернутся все ученики. Это может значительно ухудшить статистику, заметил он.

"Не надо быть наивными – мы видели, что во время "дельты" доминировали дети. Среди школьников иммунизация составляет 30–40%. В обществе противятся вакцинации детей. Если не хочешь защитить своего ребенка, то он будет болеть. Странно, что люди боятся прививок, но не боятся, что дети заболеют, но мы все это увидим", – заметил Землис-Балявичюс.

Он сказал, что будет удивлен, если показатель заболеваемости не будет расти после того, как дети вернутся в школы.

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