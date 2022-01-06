Клайпедский суд разрешил на три месяца взять под арест пару, подозреваемую в убийстве новорожденного

Двоих бездомных, которые жили в Клайпеде, в гаражном массиве, подозревают в убийстве новорожденного.

Сначала в суд привезли мать новорожденного. Прокуратура попросила суд взять подозреваемых под арест.

Брошенного младенца обнаружили на кресле в гаражном массиве.

После того как обнаружили тело младенца, 35-летнюю подозреваемую сначала отвезли в больницу, а потом, как и ее 53-летнего сожителя, перевезли в КПЗ.

Прокурор Арунас Саунорюс сказал, что женщина родила ребенка сама, врачи о беременности ничего не знали. Не исключено, что сожители постоянно пили. О младенце в полицию сообщил сам подозреваемый.

Статьи по теме: Полиция подозревает, что младенец в Клайпеде был убит

"Я просил суд обоих подозреваемых под стражу на три месяца", – сказал Саунорюс.

Судья разрешил взять обоих подозреваемых под стражу на три месяца.

По предварительным данным, женщина почувствовала боли в животе, выла из гаража и родила младенца. Потом она вернулась в гараж, но вскоре вынесла оттуда младенца, потому что сожитель заявил, что ребенок мешает ему спать.



Женщина вышла из гаража, но назад не вернулась.

Позже мужчина сообщил в полицию, что его сожительница родила.

Когда на место происшествия приехала полиция, подозреваемый был пьян (2,5 промилле).

Delfi.lt напоминает, что тело младенца было обнаружено 4 января, в 18 ч. в гаражном массиве на Шилутском шоссе. Вскоре полиция задержала мужчину, а потом и мать младенца.

Во вторник было начато дело по подозрению в том, что младенца оставили без помощи, но уже в среду появились подозрения, что младенец мог быть убит. За убийство грозит лишение свободы на 8-20 лет или пожизненное лишение свободы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!