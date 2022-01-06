"Будьте внимательны и осторожны, может быть скользко, поездки планируйте с учетом погодных условий.
Городские коммунальные службы сделают все возможное для того, чтобы уменьшить последствия гололеда. Тротуары, пешеходные и велодорожки, дворы посыпают мокрой солью и другими подходящими средствами.
Если вы заметили, что какой-то участок в течение длительного времени не чистили или не посыпали – сообщите в староство или позвоните по номеру 1664. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких", – сказано в сообщении.
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