В Литве обнародованы списки призывников 2022 года

В четверг в Литве были обнародованы списки призывников 2022 года, в нем - около 54 тыс. юношей, сообщили Вооруженные силы Литвы.

Списки опубликованы на сайте sauktiniai.karys.lt. В общей сложности на девятимесячную службу будет призвано 3828 человек.

У каждой фамилии военнообязанного указаны точные сроки, в которые следует связаться с назначенным региональным военкоматом.

Всю актуальную для попавших в списки военнообязанных информацию можно найти на сайте www.karys.lt. Узнать ее также можно, позвонив по бесплатному номеру 880012340, или же по электронной почте, адрес которой можно найти в разделе сайта www.karys.lt/bendraukime/musu-kontaktai/14.

За невыполнение предписаний к военнообязанным может применяться административная или уголовная ответственность.

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