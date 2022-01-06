Жители Литвы заполонили аптеки: потребность в некоторых товарах выросла в 1,75 раза

Похоже, жители Литвы в этом году чаще болеют простудными заболеваниями, но предпочитают лечиться самостоятельно.

Врачи, с которыми говорил журналист Delfi, отмечают, что наплыва пациентов нет, а данные из аптеки свидетельствуют о том, что жители сметают с прилавком лекарства от простуды. Продажи некоторых средств выросли на 75%, по сравнению с данными за 2021 г.

"Провизоры заметили, что увеличилось число людей с простудными заболеваниями, включая заболевания голосовых связок. В декабре было продано на 75% больше препаратов для лечения горла, которые продают без рецептов, чем год назад", – сказала представитель Eurovaistinė Лаура Чигинскайте.

Провизор Eurovaistinė Елена Декснене сказала: "Сейчас идет волна простудных заболеваний, особенно после Нового года, после праздников, возможно, потому что некоторые одевались не по погоде, не учитывали температуру воздуха. Сейчас температура колеблется – то вые нуля, то ниже – сложно подобрать одежду, подгадать.

Еще одна причина частых простуд – мокрые ноги, а луж за окном предостаточно. Не надо забывать и об ослаблении иммунитета на праздники – меньше спим, меньше отдыхаем, перед праздниками – стресс, хлопоты, подготовка, больше работы".

Информацию о том, что жители сметают с прилавков препараты от простуды, подтвердила и пресс-секретарь ЗАО Nemuno vaistinė, которой принадлежит сеть Camelia, Жедуне Юшките.

По ее словам, продажи средств для лечения горла увеличились на 30%, а препаратов от простуды - на 50%. Что касается сиропов от кашля, то их продано в 1,75 раза больше, чем год назад. Выросли также продажи лекарств от боли, воспаления и температуры - на 25%.

Провизор сети Camelia Римвидас Блинас напомнил, что в прошлом году в это время действовал карантин, движение было ограничено, равно как и контакты, поэтому в прошлом году люди меньше болели.

"В этом году мобильность не ограничена, проходят разные встречи, праздники, мероприятия, поэтому есть поле для действия вирусов. Многие из нас привиты от COVID-19, но это специфическая защита от конкретного вируса, опасной болезни. Вакцинация иногда создает обманчивое чувство безопасности – от всех вирусов нас не защитит", – напомнил провизор.

Он заметил, что не все правильно надевают маски, не всех их регулярно меняют, люди редко дезинфицируют руки. Кроме того, установилась переменчивая погода, которая способствует распространению вирусов.

Декснене напомнила, что основной симптом простуды – сухой кашель, боль в горле, насморк, слабость, головная боль, иногда – температура, но она не бывает высокой. Высокая температура чаще всего - признак гриппа или коронавируса.

Провизор рекомендует жителям с простудой лечиться дома, никуда без надобности не выходить и избегать контактов. Лечение в таком случае требуется симптоматическое.

Врач-отоларинголог Шяуляйской больницы Йолита Станкунене также рекомендует всем заболевшим оставаться дома, сдать ПЦР-тест и изолироваться до получения ответа.

"Лечиться надо теплыми чаями, пить витамины C и D. От температуры и мышечных болей принимать парацетамол или ибупрофен. Для лечения горла можно использовать разные спреи и таблетки. Если мучает насморк - использовать деконгестанты местного действия. Так лечиться можно не дольше недели", – сказала она, напомнив, что вирусы антибиотиками не лечат.

По ее словам простуда проходит через 7–10 дней. Если состояние не улучшается, то следует обратиться к врачу.

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