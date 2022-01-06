По улицам Вильнюса пройдут Три Короля

6 января в Вильнюсе пройдет шествие Трех Королей, которым завершится рождественский период. На Кафедральной площади состоится концерт хора "Ажуолюкас". Во дворике Дома учителя пройдет семейный праздник "Прощай, рождественская елка".

По улицам Старого города пройдут Каспар, Мельхиор и Бальтазар и поприветствуют младенца Иисуса в вертепе на Кафедральной площади. Шествие начнется в 16.30 ч. у Острых ворот и пройдет до Кафедральной площади.

С 17.00 ч. на площади хор будет исполнять рождественские псалмы. После концерта, с 18.00 ч., Трех Королей еще можно будет встретить во дворике Дома учителя.

Программа во дворике Дома учителя начнется с 17.30 ч. Семьи с детьми смогут участвовать в разных мероприятиях.

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