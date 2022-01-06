"Delfi. Главное": Новый год напряженности от границ с Беларусью и Украиной до Казахстана Обсуждаем с Лауринасом Кащюнасом иТарасом Березовецом

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Новый год, несмотря на застольные пожелания и надежды на лучшее, начался с "тренда" напряженности в регионе. К ультиматумам и требованиям Кремля НАТО и США, стягиванию российских войск к границам Украины, потоку нелегальной миграции в Литву и другие страны ЕС прибавились массовые протесты в Казахстане, куда прибыл контингент из РФ.

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