Российская угроза на повестке: президент Литвы созывает Госсовет по обороне

Из-за исходящей от России напряженности в регионе и необходимости повышения безопасности Литвы президент Гитанас Науседа в понедельник созывает Государственный совет по обороне (ГСО).

Об этом в интервью LRT в четверг информировал его советник по национальной безопасности Дарюс Кулешюс.

"Президент страны Гитанас Науседа в понедельник созывает ГСО. Основные вынесенные на рассмотрение вопросы - это и оценка ситуации с безопасностью в регионе в том контексте, в котором Россия провоцирует напряженность у границ Украины, а также повышение нашей безопасности, безопасности Литвы национальными средствами и инструментами международных форматов. И, без сомнения, оценка нашей нынешней готовности, принятие необходимых для обороны решений", - сказал он.

В свою очередь, в правительстве в четверг созывается заседание правительственной Комиссии по национальной безопасности, подтвердила BNS пресс-атташе премьера Раса Якилайтене.

"Повестка дня заседания связана с подготовкой к ГСО в понедельник", - сказала она.

Западные страны опасаются стягивания вооруженных сил России к украинской границе и обвиняют Москву в планировании вторжения в соседнее государство нынешней зимой. Запад утверждает, что у границы Украины находится до 100 тыс. российских военнослужащих. Высокопоставленные представители США и России в воскресенье планируют начать двухдневные переговоры в Женеве, а немного раньше Кремль выставил Вашингтону несколько требований, в том числе и требование не принимать новых членов с территории бывшего Советского Союза, включая Украину.

Будет обсуждаться и положение в Казахстане

Кулешюс добавил LRT, что правительственная комиссия, помимо прочих вопросов, должна обсудить и положение в Казахстане, где уже несколько дней не спадает беспрецедентная волна общественных протестов, а также дать оценку безопасности граждан Литвы в этом государстве.

"Совсем скоро в правительстве будет заседание Комиссии по нацбезопасности, и во время этого заседания будет обсуждаться данный вопрос и будут приниматься решения, необходимые, чтобы помочь нашим гражданам в Казахстане", - сказал советник президента.

Охватившие с минувших выходных весь Казахстан протесты в среду переросли в столкновения протестующих с полицией и штурм зданий государственных учреждений - это самый серьезный вызов для авторитарной власти Казахстана за несколько десятилетий.

Возглавляемая Москвой Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая объединяет бывшие советские страны, в ответ на приглашение президента Касыма-Жомарта Токаева намерена направить в Казахстан "миротворческие силы".

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