10 причин, почему Вильнюс – хорошее место для работы и открытия бизнеса

По мере глобализации рынка, компании, планирующие переезд или расширение, ищут города, которые привлекательны не только с точки зрения экономических возможностей, но и для благополучия сотрудников. Найти место, соответствующие этим критериям, может быть непросто, но Вильнюс - определенно одна из таких столиц, считает агентство по развитию туризма и бизнеса в Вильнюсе Go Vilnius.

1. Особое внимание и бесплатная помощь при обустройстве в Вильнюсе

В середине ноября в Вильнюсе открылся новый сервисный центр International House Vilnius, который объединил 10 официальных учреждений страны, предназначенный для зарубежных талантов и предоставляющий услуги на английском и русском языках. В учреждении International House Vilnius вы можете удобно и быстро оформить вид на жительство, обязательное медицинское страхование, проконсультироваться по вопросам налогов и дохода, декларировать свое место жительства, регистрировать детей в учебные заведения и проконсультироваться по другим вопросам, связанным с релокацией и интеграцией.

"Наши приоритетные технологические секторы непрерывно растут и делают Литву в глазах квалифицированных специалистов из-за рубежа все более привлекательным местом для жизни и работы – здесь учреждаются новые центры инноваций, международные компании и лаборатории. Открыв International House Vilnius, мы не только упрощаем процессы релокации и интеграции талантов, но и улучшаем имидж Литвы как инновационного, прогрессивного и открытого государства", – говорит министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

2. Отличное соотношение цены и качества проживания

По данным Международной организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Вильнюс занимает 6-е место по соотношению работы и личной жизни. Это неудивительно – поездка на работу в Вильнюсе занимает в среднем полчаса, в городе прекрасно развита инфраструктура и сфера услуг. Кроме того, некоторые компании города успешно применяют четырехдневную рабочую неделю.

И не обязательно быть миллионером, чтобы жить в центре Вильнюса и каждый день любоваться Старым городом, внесенным в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Аренда однокомнатной квартиры в центре столицы стоит около 500 евро, а бизнес-ланч – всего 7 евро. Оздоровительные услуги и развлечения также вполне доступны – согласно подсчетам Mercer Cost of Living Ranking 2020, Вильнюс занимает 7-е место среди столиц Европейского Союза (ЕС) по этому показателю.

3. Все больше международных компаний выбирают Вильнюс

Литва является не только кузницей стартапов – здесь обосновались прославляющие страну Vinted, Trafi, Tesonet и Genus AI, – но и отличным трамплином для международной карьеры или успешного сотрудничества с международными компаниями. В настоящее время в Литве развиваются более 150 международных компаний, в том числе такие мировые гиганты, как Google, Uber, Revolut и Thermo Fisher.

По данным действующего в стране агентства по содействию иностранным инвестициям Investuok Lietuvoje, 34 проц. инвесторов страны планируют в ближайшее время увеличивать количество сотрудников. Предполагается, что в секторе финансовых технологий вскоре будет создано 600 новых рабочих мест.

4. Транспортные услуги, вдохновленные экономикой совместного потребления

Литва является одним из лидеров экономики совместного потребления, поэтому для мобильности в Вильнюсе необязательно иметь собственный автомобиль – комфортно передвигаться по городу и за его пределами можно на автомобилях CityBee или электромобилях Spark. По оценкам представителей CityBee, один каршеринговый автомобиль заменяет собой до 12 личных, которые большую часть времени стоят во дворах или на улицах.

CityBee Foto: Bendrovės archyvas

Если вам близки зеленые идеи и вы любите физическую активность, вы можете с комфортом путешествовать по Вильнюсу на взятых напрокат велосипедах, самокатах или электрических мотороллерах. Надо ли говорить, что автомобили с дистанционным управлением уже проходят испытания на улицах Вильнюса? Новые технологии смело вливаются в жизнь города. Не зря в 2021 г. Вильнюс занял 3-е место в финале конкурса European Capital of Innovation.

5. Столица финтеха

Специализированное подразделение fDi Intelligence престижной ежедневной газеты Financial Times в 2019 г. объявило 30 городов, которые привлекли больше всего иностранных инвестиций в технологические стартапы в 2016–2018 гг. На вершине списка находится Вильнюс, который обогнал таких технологических гигантов, как Сингапур, Тель-Авив, Берлин и Лондон.

Foto: Go Vilnius

В 2020 г. в Литве осуществляли свою деятельность 230 финтех-стартапов, а в этом секторе работало более 4000 сотрудников. Согласно опубликованным данным Investuok Lietuvoje 2021 г., в Литве находится самое большое количество лицензированных финтех-компаний в ЕС. Больше всего их в столице, Вильнюсе, где в настоящее время действует более 20 бизнес-хабов и акселераторов.

6. Высокоскоростной Интернет и широкая сеть электронных услуг

Начать бизнес в Вильнюсе можно всего за 24 часа, используя электронную подпись и прекрасно развитую сеть электронных услуг. По данным инициативы Lietuvos DNR, в настоящее время в Литве 90 проц. услуг государственного сектора предоставляются в электронном формате, а электронными услугами пользуются более 80 проц. населения страны и 97 проц. представителей бизнеса.

Интернет позволяет легко декларировать и администрировать налоги, регистрировать изменения в управлении компании, нанимать людей и предоставлять другие важные для бизнеса услуги. В Индексе цифровой экономики и общества (DESI) за 2020 г. Литва занимает 6-е место в ЕС.

7. Жители Литвы прекрасно говорят по-английски или по-русски

Большинство жителей страны хорошо говорит по-английски и/или по-русски, поэтому по приезде вы легко найдете общий язык с местными жителями. По данным Eurostat, в 2016 г. в Литве 95,6 проц. населения страны говорили на одном или нескольких иностранных языках. Кроме того, Вильнюс является одной из самых молодых столиц Европы – по данным Investuok Lietuvoje, более половины жителей города моложе 40 лет.

Foto: Go Vilnius

8. Зеленый город для качественного отдыха после работы

Всего 30 мин. пути от центра города – и вы уже отдыхаете у озера, окруженного деревьями. Недаром Вильнюс еще называют городом в лесу – только пятая часть территории города застроена, остальную часть занимают зеленые насаждения.

Живя в Вильнюсе, очень легко отправиться к морю на выходные – до пляжей Балтийского моря и Куршской косы, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, всего 3 часа пути на автомобиле. Еще ближе – популярные у жителей Вильнюса курорты с первоклассными СПА-услугами в Бирштонасе, Аникщяй или Друскининкай.

9. Активная культурная жизнь и качественная еда

Вильнюс выделяется обилием культурных мероприятий – здесь расположены музей современного искусства МО, Национальная художественная галерея, Национальный театр оперы и балета, а также более 30 других театров. Ежегодно столица удивляет и радует не только такими традиционными мероприятиями, как Ночь культуры или ярмарка Казюкаса, но и различными инициативами – Днем уличной музыки или фестивалями света. В Вильнюсе стоит посетить возрождающийся Привокзальный район, прогуляться по открытой для общества Лукишкской тюрьме.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Не останутся голодными и гурманы, ведь в Вильнюсе полно ресторанов, уютных кафе и баров, где подают блюда разных кухонь мира. По данным Департамента статистики Литвы, в 2020 г. в литовской столице насчитывалось 1224 заведения общественного питания. На 100 тысяч жителей Вильнюса приходится около 221 заведения общественного питания, что намного выше среднего показателя таких европейских столиц, как Мадрид, Амстердам, Стокгольм или Дублин.

10. По случаю юбилея столицы ждут множество мероприятий

Вильнюс в следующем году будет отмечать свое 700-летие, подготовления к юбилею уже начались. Юбилейные мероприятия, которые уже проводятся – это прекрасная возможность еще лучше познакомиться с Вильнюсом, - молодым по духу и энергичным городом, который славится современными решениями и смелыми идеями во всем мире. Вместе со всеми жителями Вильнюса, вы сможете стать соавтороми уникального фильма о Вильнюсе, увидеть первую оперу XVII века, реконструированную с помощью искусственного интеллекта, принять участие в различных представлениях, узнавать, что такое "Вильнюсский покер", и открывать для себя множество других увлекательных занятий, а может найти возможности для своего бизнеса.

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